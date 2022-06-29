https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/mishustin-poruchil-podpisat-s-abkhaziey-soglashenie-o-programme-po-razvitiyu-1039888371.html
Мишустин поручил подписать с Абхазией соглашение о программе по развитию
Мишустин поручил подписать с Абхазией соглашение о программе по развитию
Проект соглашения предварительно прорабатывался МИД России и другими заинтересованным федеральными органами исполнительной власти и абхазской стороной. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T12:38+0300
2022-06-29T12:38+0300
2022-06-29T12:44+0300
новости
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/08/1037992246_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_d42c5e38ac658dec8f5c43fdee81e5ea.jpg
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил российскому министерству экономического развития подписать с Абхазией соглашение "О содействии в реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с решениями совместной абхазо-российской межправительственной комиссии, средства могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ, и на другие расходы. Министерство экономразвития, которое подпишет Соглашение от имени России, может вносить в него изменения "не имеющие принципиального характера"Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем находится в Абхазии со вчерашнего дня. Они посетили ряд объектов, которые восстанавливаются за счет Инвестпрограммы, в том числе мусорный полигон в селе Кацикыт, и встретились с главой республики Асланом Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/aslan-bzhaniya-prinyal-zamministra-ekonomrazvitiya-rossii-dmitriya-volvacha-1039879625.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/08/1037992246_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_1886480bf79e57363898880fc3ce0592.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, михаил мишустин
Мишустин поручил подписать с Абхазией соглашение о программе по развитию
12:38 29.06.2022 (обновлено: 12:44 29.06.2022)
Проект соглашения предварительно прорабатывался МИД России и другими заинтересованным федеральными органами исполнительной власти и абхазской стороной.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил российскому министерству экономического развития подписать с Абхазией соглашение "О содействии в реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы". Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Целью соглашения стало оказание Россией помощи в развитии Абхазии, в том числе, посредством предоставления безвозмездной финансовой помощи.
В соответствии с решениями совместной абхазо-российской межправительственной комиссии, средства могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ, и на другие расходы.
Министерство экономразвития, которое подпишет Соглашение от имени России, может вносить в него изменения "не имеющие принципиального характера"
Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем находится в Абхазии со вчерашнего дня. Они посетили ряд объектов, которые восстанавливаются за счет Инвестпрограммы, в том числе мусорный полигон в селе Кацикыт, и встретились с главой республики Асланом Бжания.