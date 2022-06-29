https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/mishustin-poruchil-podpisat-s-abkhaziey-soglashenie-o-programme-po-razvitiyu-1039888371.html

Мишустин поручил подписать с Абхазией соглашение о программе по развитию

Мишустин поручил подписать с Абхазией соглашение о программе по развитию

Проект соглашения предварительно прорабатывался МИД России и другими заинтересованным федеральными органами исполнительной власти и абхазской стороной. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T12:38+0300

2022-06-29T12:38+0300

2022-06-29T12:44+0300

новости

михаил мишустин

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил российскому министерству экономического развития подписать с Абхазией соглашение "О содействии в реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с решениями совместной абхазо-российской межправительственной комиссии, средства могут быть израсходованы на повышение зарплаты бюджетникам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями граждан России, проживающих в Абхазии, повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел республики, повышение зарплат и пенсий сотрудников СГБ, и на другие расходы. Министерство экономразвития, которое подпишет Соглашение от имени России, может вносить в него изменения "не имеющие принципиального характера"Делегация Минэкономразвития России во главе с замминистра Дмитрием Вольвачем находится в Абхазии со вчерашнего дня. Они посетили ряд объектов, которые восстанавливаются за счет Инвестпрограммы, в том числе мусорный полигон в селе Кацикыт, и встретились с главой республики Асланом Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/aslan-bzhaniya-prinyal-zamministra-ekonomrazvitiya-rossii-dmitriya-volvacha-1039879625.html

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, михаил мишустин