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МВД Абхазии возбудило два уголовных дела за хранение психотропных веществ
МВД Абхазии возбудило два уголовных дела за хранение психотропных веществ
В ходе обыска у мужчин было найдено психотропное вещество "прегабалин", запрещенное к свободной продаже в Абхазии. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T15:50+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. МВД Абхазии возбудило два уголовных дела за хранение психотропных веществ в отношении двух жителей Сухума. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также, в Дранде, сотрудники ОУР ОВД по Гулрыпшскому району обнаружили и изъяли прегабалин, найденный в ходе личного досмотра сухумчанина Беслана Киласония.Против обоих мужчин возбудили дела по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение, перевозка психотропного вещества). Адлейба и Киласония были отпущены под подписку о невыезде. Расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/troe-grazhdan-uzbekistana-zaderzhany-v-abkhazii-za-torgovlyu-narkotikami-1039804984.html
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МВД Абхазии возбудило два уголовных дела за хранение психотропных веществ
15:50 29.06.2022 (обновлено: 19:12 29.06.2022)
В ходе обыска у мужчин было найдено психотропное вещество "прегабалин", запрещенное к свободной продаже в Абхазии.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
МВД Абхазии возбудило два уголовных дела за хранение психотропных веществ в отношении двух жителей Сухума. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
При проведении оперативных мероприятий в поселке Дранда Гулрыпшского района у жителя столицы Вадима Адлейба обнаружили и изъяли психотропное вещество "Прегабалин", которое запрещено продавать на территории Абхазии без рецепта врача.
Также, в Дранде, сотрудники ОУР ОВД по Гулрыпшскому району обнаружили и изъяли прегабалин, найденный в ходе личного досмотра сухумчанина Беслана Киласония.
Против обоих мужчин возбудили дела по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение, перевозка психотропного вещества). Адлейба и Киласония были отпущены под подписку о невыезде. Расследование продолжается.