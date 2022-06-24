https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/troe-grazhdan-uzbekistana-zaderzhany-v-abkhazii-za-torgovlyu-narkotikami-1039804984.html

Трое граждан Узбекистана задержаны в Абхазии за торговлю наркотиками

Трое граждан Узбекистана задержаны в Абхазии за торговлю наркотиками

Одна из задержанных приобретала наркотики "оптом" для дальнейшей продажи распространителям, двое других, выкупив эту "тайную закладку", занялись перепродажей... 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T21:05+0300

2022-06-24T21:05+0300

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали троих граждан Узбекистана за сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории республики. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Наркотики задержанные приобрели для перепродажи - они поехали в село Багмаран Гулрыпшского района, где расфасовали свертки с запрещенным веществом, спрятав их в укромных местах. После этого они совершили то же правонарушение - используя геолокацию новой "тайной закладки" на улице Курортной в Новом Афоне, они приобрели почти 11 грамм метадона (особо крупный размер - прим.ред), который разделили между собой.Когда Аскарова и Назарова задержали сотрудники МВД, у первого при личном досмотре было найдено более 5,8 грамма наркотического вещества, у второго - 6 грамм. Сотрудники милиции также изъяли наркотики из тайных закладок, сделанных задержанными ранее на пляже в Багмаране. Также в ходе отработки оперативной информации сотрудники МВД и СГБ установили личность человека, подозреваемого в осуществлении "оптовых" тайных закладок, которые потом делились и распространялись другими лицами по всей Абхазии. Им оказалась гражданка Узбекистана Махигул Джалолова, которую задержали в Новом Афоне.Махигул Джалолова так же, по предварительному сговору с "Тимуром" приобрела метадон в особо крупном размере - не менее 11,3 грамм, перевезла наркотики в Новый Афон, где и сделала тайные закладки на улице Курортной.Сотрудники МВД изъяли пакет с 30 свертками с наркотиками у нежилого дома по дороге к Новоафонскому монастырю, и это не единственная закладка, сделанная гражданкой Джалоловой.Кроме того, при личном досмотре ее ручной клади были изъяты два телефона и несколько банковских карт - их, по информации следствия, использовали для перевода денег, полученных от продажи наркотиков, другим участникам преступной группы. Назаров, Аскаров и Джалолова заключены под стражу, в их отношении возбуждены уголовные дела.

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