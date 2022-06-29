https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-30-iyunya-1039900111.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T17:20+0300

2022-06-29T17:20+0300

2022-06-29T17:20+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В четверг, 30 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, лето, погода в абхазии