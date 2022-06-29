https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/prokuratura-gudautskogo-rayona-vozbudila-delo-po-faktu-ubiystva-romana-dzheniya-1039897145.html
Прокуратура Гудаутского района возбудила дело по факту убийства Романа Джения
Прокуратура Гудаутского района возбудила дело по факту убийства Романа Джения
Роман Джения был убит выстрелами из автоматического оружия, и после этого закопан на приусадебном участке. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T14:40+0300
2022-06-29T14:40+0300
2022-06-29T15:05+0300
в абхазии
абхазия
новости
прокуратура
мвд абхазии
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101389/15/1013891548_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_3338c29d4ea850447680a84d128d2e57.jpg
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства жителя села Ачандара Романа Джения, совершенного 28 июня, сообщает сайт генпрокуратуры.После этого тело Романа Джения закопали на приусадебном участке. Сейчас сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия и изъяли следы преступления, а МВД Абхазии даны поручения по установлению личности преступника и его мотивов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/gosobvinenie-predstavilo-sudu-veschdoki-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1039868227.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101389/15/1013891548_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_383874134a56c6184fa981e0eed1ce77.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, прокуратура, мвд абхазии, убийство
Прокуратура Гудаутского района возбудила дело по факту убийства Романа Джения
14:40 29.06.2022 (обновлено: 15:05 29.06.2022)
Роман Джения был убит выстрелами из автоматического оружия, и после этого закопан на приусадебном участке.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства жителя села Ачандара Романа Джения, совершенного 28 июня, сообщает
сайт генпрокуратуры.
Согласно информации следствия, в период с 19:00 до 00:00 неизвестный приехал домой к 67-летнему Джения и из автоматического огнестрельного оружия калибром 7,62 миллиметра произвел не менее четырех выстрелов, поразив жизненно-важные органы.
После этого тело Романа Джения закопали на приусадебном участке.
Сейчас сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия и изъяли следы преступления, а МВД Абхазии даны поручения по установлению личности преступника и его мотивов.