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Прокуратура Гудаутского района возбудила дело по факту убийства Романа Джения
Прокуратура Гудаутского района возбудила дело по факту убийства Романа Джения
Роман Джения был убит выстрелами из автоматического оружия, и после этого закопан на приусадебном участке. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T14:40+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства жителя села Ачандара Романа Джения, совершенного 28 июня, сообщает сайт генпрокуратуры.После этого тело Романа Джения закопали на приусадебном участке. Сейчас сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия и изъяли следы преступления, а МВД Абхазии даны поручения по установлению личности преступника и его мотивов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/gosobvinenie-predstavilo-sudu-veschdoki-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1039868227.html
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Прокуратура Гудаутского района возбудила дело по факту убийства Романа Джения

14:40 29.06.2022 (обновлено: 15:05 29.06.2022)
CC0 / / Архивное фото уголовного дела
Архивное фото уголовного дела - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2022
CC0 / /
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Роман Джения был убит выстрелами из автоматического оружия, и после этого закопан на приусадебном участке.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства жителя села Ачандара Романа Джения, совершенного 28 июня, сообщает сайт генпрокуратуры.

Согласно информации следствия, в период с 19:00 до 00:00 неизвестный приехал домой к 67-летнему Джения и из автоматического огнестрельного оружия калибром 7,62 миллиметра произвел не менее четырех выстрелов, поразив жизненно-важные органы.

После этого тело Романа Джения закопали на приусадебном участке.
Сейчас сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия и изъяли следы преступления, а МВД Абхазии даны поручения по установлению личности преступника и его мотивов.
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