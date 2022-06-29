https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/prokuratura-gudautskogo-rayona-vozbudila-delo-po-faktu-ubiystva-romana-dzheniya-1039897145.html

Прокуратура Гудаутского района возбудила дело по факту убийства Романа Джения

Прокуратура Гудаутского района возбудила дело по факту убийства Романа Джения

Роман Джения был убит выстрелами из автоматического оружия, и после этого закопан на приусадебном участке. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T14:40+0300

2022-06-29T14:40+0300

2022-06-29T15:05+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства жителя села Ачандара Романа Джения, совершенного 28 июня, сообщает сайт генпрокуратуры.После этого тело Романа Джения закопали на приусадебном участке. Сейчас сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия и изъяли следы преступления, а МВД Абхазии даны поручения по установлению личности преступника и его мотивов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/gosobvinenie-predstavilo-sudu-veschdoki-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1039868227.html

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