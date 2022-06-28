https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/gosobvinenie-predstavilo-sudu-veschdoki-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1039868227.html
Гособвинение представило суду вещдоки по делу о тройном убийстве в Сухуме
Гособвинение представило суду вещдоки по делу о тройном убийстве в Сухуме
Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 28 июня. 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T16:07+0300
2022-06-28T16:07+0300
2022-06-28T16:07+0300
в абхазии
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дело о тройном убийстве на набережной сухума
новости
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Гособвинение представило в Верховном суде Абхазии вещественные доказательства по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров на заседании 28 июня.Также Генпрокуратурой были представлены пули от автоматного оружия, которые извлекли из тел потерпевших Астамура Шамба и Алхаса Авидзба.На этом судебный процесс не окончен, продолжается стадия исследования письменных доказательств.В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/gosobvinenie-predstavilo-v-sude-vozmozhnyy-motiv-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1038945576.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/sud-izuchil-videomaterialy-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1038826037.html
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абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости
Гособвинение представило суду вещдоки по делу о тройном убийстве в Сухуме
Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 28 июня.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Гособвинение представило в Верховном суде Абхазии вещественные доказательства по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров на заседании 28 июня.
В суде были представлены автоматы и детали от них с сильными следами окисления, ржавчины и копоти, которые были изъяты в сожженном автомобиле Toyota Mark 2 (согласно версии обвинения, именно на этом автомобиле обвиняемые приехали на место убийства и скрылись с него, после чего сожгли автомобиль в районе Депо в Сухуме – прим. ред).
Также Генпрокуратурой были представлены пули от автоматного оружия, которые извлекли из тел потерпевших Астамура Шамба и Алхаса Авидзба.
На этом судебный процесс не окончен, продолжается стадия исследования письменных доказательств.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.