https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/rossiyskie-voyska-unichtozhili-okolo-sta-boevikov-natsformirovaniya-kraken-na-ukraine-1039888206.html

Российские войска уничтожили около ста боевиков нацформирования "Кракен" на Украине

Российские войска уничтожили около ста боевиков нацформирования "Кракен" на Украине

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T14:05+0300

2022-06-29T14:05+0300

2022-06-29T14:13+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

украина

россия

министерство обороны рф

лисичанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039887154_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_377ca63541a2e13bd1322d3a08a1cf60.jpg

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Российские войска уничтожили около ста националистов из формирования "Кракен" в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Также вооруженные силы России полностью уничтожили 108-й батальон 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. В этом подразделении было 350 человек, выжило только 30 военнослужащих.Ведомство сообщило, что в 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й авиабригаде ВСУ наблюдается критическая ситуация с продовольствием. Большое количество военнослужащих оставляют свои позиции из-за голода.Министерство обороны не раз предлагало украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен, обещая обращаться с ними в соответствии с нормами гуманитарного права. Кроме того, не раз заявлялось о том, что на стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которых нормы международного гуманитарного права не защищают. Он не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/rossiyskie-voyska-unichtozhili-angar-s-boepripasami-iz-evropy-i-ssha-na-ukraine-1039859712.html

украина

россия

лисичанск

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, украина, россия, министерство обороны рф, лисичанск