https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/rossiyskie-voyska-unichtozhili-okolo-sta-boevikov-natsformirovaniya-kraken-na-ukraine-1039888206.html
Российские войска уничтожили около ста боевиков нацформирования "Кракен" на Украине
Российские войска уничтожили около ста боевиков нацформирования "Кракен" на Украине
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T14:05+0300
2022-06-29T14:05+0300
2022-06-29T14:13+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Российские войска уничтожили около ста националистов из формирования "Кракен" в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Также вооруженные силы России полностью уничтожили 108-й батальон 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. В этом подразделении было 350 человек, выжило только 30 военнослужащих.Ведомство сообщило, что в 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й авиабригаде ВСУ наблюдается критическая ситуация с продовольствием. Большое количество военнослужащих оставляют свои позиции из-за голода.Министерство обороны не раз предлагало украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен, обещая обращаться с ними в соответствии с нормами гуманитарного права. Кроме того, не раз заявлялось о том, что на стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которых нормы международного гуманитарного права не защищают. Он не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/rossiyskie-voyska-unichtozhili-angar-s-boepripasami-iz-evropy-i-ssha-na-ukraine-1039859712.html
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новости, украина, россия, министерство обороны рф, лисичанск
Российские войска уничтожили около ста боевиков нацформирования "Кракен" на Украине
14:05 29.06.2022 (обновлено: 14:13 29.06.2022)
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik.
Российские войска уничтожили около ста националистов из формирования "Кракен" в Харьковской области, сообщает
Министерство обороны России.
"В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования "Кракен" и около 10-ти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков", - говорится в сообщении.
Также вооруженные силы России полностью уничтожили 108-й батальон 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. В этом подразделении было 350 человек, выжило только 30 военнослужащих.
Ведомство сообщило, что в 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й авиабригаде ВСУ наблюдается критическая ситуация с продовольствием. Большое количество военнослужащих оставляют свои позиции из-за голода.
Министерство обороны не раз предлагало украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен, обещая обращаться с ними в соответствии с нормами гуманитарного права.
Кроме того, не раз заявлялось о том, что на стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которых нормы международного гуманитарного права не защищают. Он не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.