Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/rossiyskie-voyska-unichtozhili-okolo-sta-boevikov-natsformirovaniya-kraken-na-ukraine-1039888206.html
Российские войска уничтожили около ста боевиков нацформирования "Кракен" на Украине
Российские войска уничтожили около ста боевиков нацформирования "Кракен" на Украине
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T14:05+0300
2022-06-29T14:13+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
украина
россия
министерство обороны рф
лисичанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039887154_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_377ca63541a2e13bd1322d3a08a1cf60.jpg
СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Российские войска уничтожили около ста националистов из формирования "Кракен" в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Также вооруженные силы России полностью уничтожили 108-й батальон 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. В этом подразделении было 350 человек, выжило только 30 военнослужащих.Ведомство сообщило, что в 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й авиабригаде ВСУ наблюдается критическая ситуация с продовольствием. Большое количество военнослужащих оставляют свои позиции из-за голода.Министерство обороны не раз предлагало украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен, обещая обращаться с ними в соответствии с нормами гуманитарного права. Кроме того, не раз заявлялось о том, что на стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которых нормы международного гуманитарного права не защищают. Он не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/rossiyskie-voyska-unichtozhili-angar-s-boepripasami-iz-evropy-i-ssha-na-ukraine-1039859712.html
украина
россия
лисичанск
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039887154_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_1ad068841f2348cbfed1f7cef40b7d2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, украина, россия, министерство обороны рф, лисичанск

Российские войска уничтожили около ста боевиков нацформирования "Кракен" на Украине

14:05 29.06.2022 (обновлено: 14:13 29.06.2022)
© Sputnik / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкВоеннослужащие рембата восстанавливают военную технику в зоне спецоперации
Военнослужащие рембата восстанавливают военную технику в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Кирилл Нортон
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации по ее демилитаризации.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Российские войска уничтожили около ста националистов из формирования "Кракен" в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.
"В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования "Кракен" и около 10-ти единиц боевой техники. Командование боевиков приняло решение оставить позиции и отвести остатки подразделения в город Харьков", - говорится в сообщении.
Также вооруженные силы России полностью уничтожили 108-й батальон 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. В этом подразделении было 350 человек, выжило только 30 военнослужащих.
Ведомство сообщило, что в 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й авиабригаде ВСУ наблюдается критическая ситуация с продовольствием. Большое количество военнослужащих оставляют свои позиции из-за голода.
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска уничтожили ангар с боеприпасами из Европы и США на Украине
Вчера, 13:09
Министерство обороны не раз предлагало украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен, обещая обращаться с ними в соответствии с нормами гуманитарного права.
Кроме того, не раз заявлялось о том, что на стороне киевской власти воюет большое количество наемников, которых нормы международного гуманитарного права не защищают. Он не считаются комбатантами и лучшее, что их может ждать - это уголовное преследование.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0