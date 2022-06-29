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Сирия решила признать ДНР и ЛНР
Сирия решила признать ДНР и ЛНР
В середине июня в Дамаск приехали российская и донецкая делегации, которые провели переговоры с главой государства Башаром аль-Асадом. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T16:45+0300
2022-06-29T16:45+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Сирия объявила о решении признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское министерство иностранных дел.Восемь лет назад, в 2014 году, ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Первой страной, признавшей их суверенитет, стала Россия - Владимир Путин объявил об этом 21 февраля 2022 года.По его словам, принять это решение было необходимо, так как официальная киевская власть усилила давление на Донбасс и не признает никакого пути решения конфликта, кроме военного. Независимость республик Донбасса признала и Абхазия – президент страны Аслан Бжания подписал соответствующий указ 25 февраля, а 10 марта ДНР и ЛНР установили с Абхазией дипломатические отношения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/dnr-budet-postavlyat-produktsiyu-v-siriyu-cherez-port-mariupolya-1039661078.html
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новости, сирия, днр, лнр, донбасс
Сирия решила признать ДНР и ЛНР
16:45 29.06.2022 (обновлено: 18:32 29.06.2022)
В середине июня в Дамаск приехали российская и донецкая делегации, которые провели переговоры с главой государства Башаром аль-Асадом.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
Сирия объявила о решении признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости
со ссылкой на сирийское министерство иностранных дел.
"Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало сирийское госагентство САНА.
Восемь лет назад, в 2014 году, ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Первой страной, признавшей их суверенитет, стала Россия - Владимир Путин объявил об этом 21 февраля 2022 года.
По его словам, принять это решение было необходимо, так как официальная киевская власть усилила давление на Донбасс и не признает никакого пути решения конфликта, кроме военного.
Независимость республик Донбасса признала и Абхазия – президент страны Аслан Бжания подписал соответствующий указ 25 февраля, а 10 марта ДНР и ЛНР установили с Абхазией дипломатические отношения.