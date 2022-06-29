https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/siriya-priznala-dnr-i-lnr-1039901473.html

Сирия решила признать ДНР и ЛНР

Сирия решила признать ДНР и ЛНР

В середине июня в Дамаск приехали российская и донецкая делегации, которые провели переговоры с главой государства Башаром аль-Асадом. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T16:45+0300

2022-06-29T16:45+0300

2022-06-29T18:32+0300

новости

сирия

днр

лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102841/39/1028413984_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_b689979e1450e2ebe91c7350fda1f0be.jpg

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Сирия объявила о решении признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское министерство иностранных дел.Восемь лет назад, в 2014 году, ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Первой страной, признавшей их суверенитет, стала Россия - Владимир Путин объявил об этом 21 февраля 2022 года.По его словам, принять это решение было необходимо, так как официальная киевская власть усилила давление на Донбасс и не признает никакого пути решения конфликта, кроме военного. Независимость республик Донбасса признала и Абхазия – президент страны Аслан Бжания подписал соответствующий указ 25 февраля, а 10 марта ДНР и ЛНР установили с Абхазией дипломатические отношения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220617/dnr-budet-postavlyat-produktsiyu-v-siriyu-cherez-port-mariupolya-1039661078.html

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, сирия, днр, лнр, донбасс