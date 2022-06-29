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Житель Абхазии пытался провезти охолощенный пистолет через границу с Россией
Житель Абхазии пытался провезти охолощенный пистолет через границу с Россией
При пересечении границы владельцы гражданского оружия должны его письменно задекларировать и, в случае, если оружие провозится для личного пользования, иметь... 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T21:42+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Краснодарские таможенники изъяли охолощенный пистолет Baikal у гражданина Абхазии, который пытался провезти его через абхазо-российскую границу. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Таможенная экспертиза подтвердила, что пистолет 2021 года выпуска относится к категории охолощенного гражданского оружия, его рыночная стоимость составляет более 23 тысяч рублей. По факту нарушения таможенного законодательства были возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях России. Статьи предусматривают административный штраф и возможную конфискацию предмета правонарушения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-nezadeklarirovannykh-tovarov-v-respubliku-1039868060.html
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Житель Абхазии пытался провезти охолощенный пистолет через границу с Россией
При пересечении границы владельцы гражданского оружия должны его письменно задекларировать и, в случае, если оружие провозится для личного пользования, иметь при себе разрешение на его ношение.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Краснодарские таможенники изъяли охолощенный пистолет Baikal у гражданина Абхазии, который пытался провезти его через абхазо-российскую границу. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Во время досмотра автомобиля Lexus RX-300, сотрудники таможенного поста МАПП Адлер обнаружили в бардачке пистолет и коробку с 25 патронами светозвукового действия калибра 10ТК (шумовые).
Таможенная экспертиза подтвердила, что пистолет 2021 года выпуска относится к категории охолощенного гражданского оружия, его рыночная стоимость составляет более 23 тысяч рублей.
По факту нарушения таможенного законодательства были возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях России. Статьи предусматривают административный штраф и возможную конфискацию предмета правонарушения.