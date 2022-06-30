https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/abkhaziya-provedet-peregovory-s-siriey-dlya-podpisaniya-soglasheniya-po-selskomu-khozyaystvu-1039919555.html

Абхазия проведет переговоры с Сирией для подписания Соглашения по сельскому хозяйству

Абхазия проведет переговоры с Сирией для подписания Соглашения по сельскому хозяйству

Сирийская Арабская Республика объявила о признании Абхазии четыре года назад, страны развивают сотрудничества по разным направлениям. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T13:45+0300

2022-06-30T13:45+0300

2022-06-30T13:59+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии приняли постановление о проведении переговоров для подписания Соглашения между Министерством сельского хозяйства Абхазии и Министерством сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии о сотрудничестве в области сельского хозяйства.Проект постановления членам правительства представил министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. По его словам, решение о таком сотрудничестве было достигнуто во время официального визита абхазской делегации в Сирийскую Арабскую Республику. Предложения были совместно проработаны обеими сторонами.Соглашение в том числе предусматривает использование территории Абхазии для транзита грузов в Сирию.Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кабмин абхазии, новости, сирия, сотрудничество