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Абхазия проведет переговоры с Сирией для подписания Соглашения по сельскому хозяйству
Абхазия проведет переговоры с Сирией для подписания Соглашения по сельскому хозяйству
Сирийская Арабская Республика объявила о признании Абхазии четыре года назад, страны развивают сотрудничества по разным направлениям. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T13:45+0300
2022-06-30T13:45+0300
2022-06-30T13:59+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии приняли постановление о проведении переговоров для подписания Соглашения между Министерством сельского хозяйства Абхазии и Министерством сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии о сотрудничестве в области сельского хозяйства.Проект постановления членам правительства представил министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. По его словам, решение о таком сотрудничестве было достигнуто во время официального визита абхазской делегации в Сирийскую Арабскую Республику. Предложения были совместно проработаны обеими сторонами.Соглашение в том числе предусматривает использование территории Абхазии для транзита грузов в Сирию.Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html
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кабмин абхазии, новости, сирия, сотрудничество
Абхазия проведет переговоры с Сирией для подписания Соглашения по сельскому хозяйству
13:45 30.06.2022 (обновлено: 13:59 30.06.2022)
Сирийская Арабская Республика объявила о признании Абхазии четыре года назад, страны развивают сотрудничества по разным направлениям.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии приняли постановление о проведении переговоров для подписания Соглашения между Министерством сельского хозяйства Абхазии и Министерством сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
Проект постановления членам правительства представил министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. По его словам, решение о таком сотрудничестве было достигнуто во время официального визита абхазской делегации в Сирийскую Арабскую Республику. Предложения были совместно проработаны обеими сторонами.
Соглашение в том числе предусматривает использование территории Абхазии для транзита грузов в Сирию.
Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.