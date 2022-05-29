https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/vostochnyy-drug-chetyre-goda-nazad-siriya-priznala-nezavisimost-abkhazii-1039301033.html

Восточный друг: четыре года назад Сирия признала независимость Абхазии

Восточный друг: четыре года назад Сирия признала независимость Абхазии

29 мая 2018 года произошло важное событие для истории современной Абхазии – президент Сирии Башар аль-Асад подписал указ о признании ее независимости и... 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T15:05+0300

2022-05-29T15:05+0300

2022-05-29T22:12+0300

в абхазии

абхазия

сирия

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О том, что предшествовало обоюдному признанию суверенитетов, как устанавливались не только деловые, но и дружеские отношения, когда и зачем абхазские госслужащие летали в Сирию и с чем восточные ремесленники прибыли в Сухум, читайте в материале Sputnik.ПредысторияВ августе 1992 года вооруженные силы Грузии вторглись в Абхазию. Военное противостояние длилось до сентября 1993 года и завершилось победой абхазского народа.Абхазия освободилась от захватчиков и обрела свободу, но ее ждали сложные времена. Населению страны пришлось пережить блокаду, разруху, социально-экономический кризис и множество бытовых проблем. Решить все эти задачи самостоятельно молодому государству было крайне сложно. Но спустя 15 лет многое изменилось.В августе 2008 года Россия стала первой страной, признавшей суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Это событие стало настоящим праздником для народов двух закавказских республик. Появилась надежда на благополучное будущее, которая соседствовала с осторожным ожиданием признания независимости со стороны других стран.Долго ждать не пришлось. Спустя год о признании суверенитетов Абхазии и Южной Осетии объявила Никарагуа. Затем, еще через год, аналогичные действия предприняли Венесуэла и Науру. После трехлетнего дипломатического "затишья" в 2011 году два небольших тихоокеанских государства Вануату и Тувалу также пополнили список друзей Абхазии.Вероятно, после этих стремительных событий многие стали задаваться вопросом о том, кто же станет следующий партнером Абхазии. Намек на "кандидата" появился в 2017 году, когда делегация Абхазии посетила Сирийскую Арабскую Республику.В состав той делегации вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия. Представители Абхазии провели ряд деловых встреч и обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами.Путь к дружбеВнешнеполитическая ситуация в этом контексте прояснилась 29 мая 2018 года, когда Абхазия и Сирия на весь мир объявили об установлении дипломатических отношений и признании суверенитетов.Действующий на тот момент президент Абхазии Рауль Хаджимба 29 мая во время видеообращения подчеркнул, что этому результату предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Абхазии, Посольства Абхазии в России и других ведомств."Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц, были установлены тесные контакты. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества", – говорится в обращении Хаджимба.Глава государства также выразил уверенность в том, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни.Осенью того же года абхазская делегация во главе с президентом Раулем Хаджимба совершила первый официальный визит в Сирию. Там президенты подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между странами, а правительства республик - Соглашение по созданию Совместного Сирийско–Абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.Руководители государств также обменялись высшими государственными наградами. Рауль Хаджимба вручил сирийскому коллеге орден "Ахьдз-Апша" I степени, а Башар Асад наградил президента Абхазии высшей сирийской наградой – орденом Омейядов.Также Рауль Хаджимба встретился с представителями сирийской абхазской диаспоры в Дамаске и почтил память военного и общественного деятеля Сирии Уалида Маршан.Поездку омрачила трагическая случайность. Во время возвращения делегации в Абхазию автомобиль премьер-министра республики Геннадия Гагулия попал в автокатастрофу. Глава правительства погиб.Соглашения и договорыВ 2019 году Абхазия и Сирия перешли на беспошлинную торговлю импортируемыми товарами сроком на пять лет. Соглашение касается товаров, произведенных в этих странах или подвергшихся в них обработке, если их добавочная стоимость не превышает 40% от цены на конечный продукт.В августе 2019 года абхазская делегация, состоящая из членов правительства и депутатов Парламента, вновь побывала в Сирии с рабочим визитом.Министр экономики Адгур Ардзинба встретился с сирийским коллегой Мухаммадом Самер Халилем, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимных отношений республик на основе уже подписанных соглашений.В конце июля 2020 года президент Сирии Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии Баграта Хутаба. Там прошла церемония вручения верительных грамот.В октябре Абхазия и Сирия также подписали соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов. В том же месяце в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. На церемонии присутствовали члены абхазской делегации, прибывшие в Дамаск накануне.Снова в СириюВо время официального визита абхазской делегации во главе с руководителем Администрации президента Алхасом Квициниа Башар Асад выразил лично познакомиться со своим абхазским коллегой Асланом Бжания и обсудить вопросы сотрудничества.Аслан Бжания не заставил себя долго ждать. Уже в мае 2021 года президент Абхазии и делегация из республики прилетели в Дамаск, 17 мая прошли переговоры между лидерами двух стран.Приветствуя абхазскую делегацию, Башар Асад отметил, что визит президента Абхазии имеет большое значение для развития межгосударственных отношений, он придаст новый импульс в сотрудничестве в различных отраслях.Президент Абхазии и представители абхазской делегации почтили память сирийских воинов и возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Мемориальном комплексе в память о всех героях, павших за Сирию. Также в рамках визита Бжания встретился с семьей Уалида Маршан и с Патриархом Антиохийским Иоанном X в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске."Наши абхазские христиане имеют давнишние связи с вашей церковью. У нас огромное количество христианских памятников, и я, как глава государства, верующий человек, уверяю, что наш народ понимает роль религии в современном мире, в частности в государстве", – сказал президент Абхазии.В апреле 2022 года Кабмин Абхазии утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между МИДами обеих республик. Он предусматривает укрепление взаимоотношений с Сирией, в частности, активное сотрудничество внешнеполитических ведомств.Культурные связиДля первого официального визита абхазской делегации в Сирию была подготовлена обширная культурная программа. Гости посетили исторические и религиозные достопримечательности сирийской столицы, а также Дамасскую международную ярмарку, на которой посетителям был представлен павильон Абхазии. Рауль Хаджимба даже выступил с приветственной речью на открытии ярмарки.В декабре 2018 года Абхазию посетили ремесленники из Сирии. Они участвовали во II Туристическом форуме "VISIT APSNY". Их продукция пришлась по душе покупателям, которые были готовы выложить за заморские товары немалые по местным меркам суммы.Сирийские умельцы представили восточные сладости, оливковое масло, овощные консервы и виноградный джем, ароматизаторы, душистое мыло, шкатулки из грецкого ореха и перламутра, православные иконы, отделанные серебром, сирийский текстиль и национальные музыкальные инструменты.Форум посетил глава республики Рауль Хаджимба, которому гости подарили символ столицы Сирии – статуэтку стелы с площади Марджи.

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