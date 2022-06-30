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Кабмин одобрил подписание соглашения с Россией в области здравоохранения

Кабмин одобрил подписание соглашения с Россией в области здравоохранения

Проект соглашения Минздрава Абхазии и Роспотребнадзора предусматривает в числе прочего взаимодействие в области предупреждения распространения инфекционных... 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T14:12+0300

2022-06-30T14:12+0300

2022-06-30T15:04+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин принял постановление о проведении переговоров о подписании Соглашения между Минздравом Абхазии и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.По словам министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба, подписание документа предусмотрено программой формирования общего социально-экономического пространства между Абхазией и Россией. Соглашение направлено на обеспечение необходимой правовой регламентации взаимодействия и сотрудничества между ведомствами двух стран. Проект документа уже "Проект соглашения согласован со всеми заинтересованными ведомствами, МИД, минюст, минфин и министерство экономики Абхазии. Проект соглашения также согласован с Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России", - сказал Бутба.Проект соглашения предусматривает взаимодействие в области предупреждения распространения инфекционных болезней, обеспечения здоровья населения и укрепления информационного обмена в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также предусматривается повышение санитарно-гигиенической информированности по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышение эффективности взаимодействия в сфере санитарно-карантинного контроля.Премьер-министр республики Александр Анкваб назвал документ важным, так как Россия оказывает существенную помощь республике в области здравоохранения.

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кабмин абхазии, здравоохранение, новости, общество