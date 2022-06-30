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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет формировать местная циркуляция воздушных масс. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T16:25+0300

2022-06-30T16:25+0300

2022-06-30T16:25+0300

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В пятницу, 1 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами туман с моросью, днем кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3-5 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С. Температура морской воды +23°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, лето, погода в абхазии