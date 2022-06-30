https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/rossiya-pokinula-ostrov-zmeinyy-1039919091.html

Россия покинула остров Змеиный

Россия покинула остров Змеиный

Остров Змеиный считается основным стратегическим объектом и ключевым плацдармом в акватории Черного моря. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T15:34+0300

2022-06-30T15:34+0300

2022-06-30T16:43+0300

украина

россия

зерно

вооруженные силы рф

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Вооруженные силы России 30 июня в качестве доброй воли вывели свои войска с острова Змеиный, заявили в Минобороны.Этот жест должен продемонстрировать мировому сообществу, что Россия одобряет организацию гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины. Он добавили, что следующий шаг теперь ожидается за Украиной, которая все еще не разминировала побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории. По оценкам ООН, миру грозит продовольственный кризис из-за дефицита зерна. При этом Запад обвинил Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергла все обвинения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/pervyy-sukhogruz-s-zernom-ushel-iz-berdyanska-posle-neskolkikh-mesyatsev-prostoya-1039910381.html

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украина, россия, зерно, вооруженные силы рф