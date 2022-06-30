https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/rossiya-pokinula-ostrov-zmeinyy-1039919091.html
Россия покинула остров Змеиный
Россия покинула остров Змеиный
Остров Змеиный считается основным стратегическим объектом и ключевым плацдармом в акватории Черного моря. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T15:34+0300
2022-06-30T15:34+0300
2022-06-30T16:43+0300
украина
россия
зерно
вооруженные силы рф
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Вооруженные силы России 30 июня в качестве доброй воли вывели свои войска с острова Змеиный, заявили в Минобороны.Этот жест должен продемонстрировать мировому сообществу, что Россия одобряет организацию гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины. Он добавили, что следующий шаг теперь ожидается за Украиной, которая все еще не разминировала побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории. По оценкам ООН, миру грозит продовольственный кризис из-за дефицита зерна. При этом Запад обвинил Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергла все обвинения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/pervyy-sukhogruz-s-zernom-ushel-iz-berdyanska-posle-neskolkikh-mesyatsev-prostoya-1039910381.html
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украина, россия, зерно, вооруженные силы рф
Россия покинула остров Змеиный
15:34 30.06.2022 (обновлено: 16:43 30.06.2022)
Остров Змеиный считается основным стратегическим объектом и ключевым плацдармом в акватории Черного моря.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik.
Вооруженные силы России 30 июня в качестве доброй воли вывели свои войска с острова Змеиный, заявили
в Минобороны.
Этот жест должен продемонстрировать мировому сообществу, что Россия одобряет организацию гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины.
"После такого решения Киев не сможет спекулировать на проблеме надвигающегося продуктового кризиса, ссылаясь на трудности вывоза зерна из-за контроля российскими войсками", - отметил официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков.
Он добавили, что следующий шаг теперь ожидается за Украиной, которая все еще не разминировала побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.
По оценкам ООН, миру грозит продовольственный кризис из-за дефицита зерна. При этом Запад обвинил Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергла все обвинения.