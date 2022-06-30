https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/rossiyskie-spasateli-razobrali-v-dnr-i-lnr-bolee-160-tysyach-kvadratov-zavalov-1039909409.html

Российские спасатели разобрали в ДНР и ЛНР более 160 тысяч "квадратов" завалов

Российские спасатели разобрали в ДНР и ЛНР более 160 тысяч "квадратов" завалов

Всего с начала работ на Донбассе обследовано почти 195 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 43 тысяч взрывоопасных предметов. 30.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-30T08:50+0300

2022-06-30T08:50+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Российские спасатели разобрали в Донбассе более 160 тысяч квадратных метров завалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.МЧС России уже доставило в регион более 20 тысяч тонн питьевой и свыше 90 тысяч тонн технической воды. Также российские спасатели помогают жителям в решении бытовых вопросов, оказывают медпомощь.За последнюю неделю автомобильные колонны спасательного ведомства России доставили в ДНР, ЛНР и на Украину более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи.Продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. По данным МЧС России, всего с начала работ обследована территория площадью почти 195 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 43 тысяч взрывоопасных предметов.Абхазские спасатели на протяжении двух недель также были задействованы в разборе завалов после бомбежек и разминировании территорий в Донбассе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/razbor-zavalov-i-razminirovanie-missiya-mchs-abkhazii-na-donbasse-1039902958.html

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