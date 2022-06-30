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Российские спасатели разобрали в ДНР и ЛНР более 160 тысяч "квадратов" завалов
Российские спасатели разобрали в ДНР и ЛНР более 160 тысяч "квадратов" завалов
Всего с начала работ на Донбассе обследовано почти 195 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 43 тысяч взрывоопасных предметов. 30.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-30T08:50+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Российские спасатели разобрали в Донбассе более 160 тысяч квадратных метров завалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.МЧС России уже доставило в регион более 20 тысяч тонн питьевой и свыше 90 тысяч тонн технической воды. Также российские спасатели помогают жителям в решении бытовых вопросов, оказывают медпомощь.За последнюю неделю автомобильные колонны спасательного ведомства России доставили в ДНР, ЛНР и на Украину более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи.Продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. По данным МЧС России, всего с начала работ обследована территория площадью почти 195 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 43 тысяч взрывоопасных предметов.Абхазские спасатели на протяжении двух недель также были задействованы в разборе завалов после бомбежек и разминировании территорий в Донбассе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/razbor-zavalov-i-razminirovanie-missiya-mchs-abkhazii-na-donbasse-1039902958.html
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Российские спасатели разобрали в ДНР и ЛНР более 160 тысяч "квадратов" завалов
08:50 30.06.2022 (обновлено: 09:52 30.06.2022)
Всего с начала работ на Донбассе обследовано почти 195 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 43 тысяч взрывоопасных предметов.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik.
Российские спасатели разобрали в Донбассе более 160 тысяч квадратных метров завалов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь жителям ДНР и ЛНР. Проведен разбор завалов зданий на площади более 160 тысяч квадратных метров и вывезено порядка 175 тысяч кубических метров строительного мусора", - говорится в сообщении.
МЧС России уже доставило в регион более 20 тысяч тонн питьевой и свыше 90 тысяч тонн технической воды. Также российские спасатели помогают жителям в решении бытовых вопросов, оказывают медпомощь.
За последнюю неделю автомобильные колонны спасательного ведомства России доставили в ДНР, ЛНР и на Украину более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. По данным МЧС России, всего с начала работ обследована территория площадью почти 195 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 43 тысяч взрывоопасных предметов.
Абхазские спасатели на протяжении двух недель также были задействованы в разборе завалов после бомбежек и разминировании территорий в Донбассе.