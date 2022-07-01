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Александр Анкваб встретился с Игорем Масловым
Александр Анкваб встретился с Игорем Масловым
Делегация во главе с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию... 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T18:31+0300
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с начальником Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, сообщается на сайте Кабмина.Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества гуманитарного, социально-экономического и инвестиционного характера. В частности, взаимодействие в сфере гармонизации законодательства Абхазии и России, совершенствования правовых основ, гарантирующих защиту российских инвестиций, расширение областей инвестиционного сотрудничества, возможность реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма и сопряженных отраслей.Кроме того, затронули тему упрощения автомобильного и пешеходного пересечения российско-абхазской границы.Анкваб подтвердил готовность правительства Абхазии к наращиванию сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/ashuba-i-maslov-obsudili-voprosy-abkhazo-rossiyskogo-sotrudnichestva-1039961139.html
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политика, экономика, новости

Александр Анкваб встретился с Игорем Масловым

18:31 01.07.2022
© Foto / Кабмин АбхазииВстреча Анкваба и Маслова в Кабмине
Встреча Анкваба и Маслова в Кабмине - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2022
© Foto / Кабмин Абхазии
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Делегация во главе с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию 30 июня.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с начальником Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, сообщается на сайте Кабмина.

Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества гуманитарного, социально-экономического и инвестиционного характера. В частности, взаимодействие в сфере гармонизации законодательства Абхазии и России, совершенствования правовых основ, гарантирующих защиту российских инвестиций, расширение областей инвестиционного сотрудничества, возможность реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма и сопряженных отраслей.

Кроме того, затронули тему упрощения автомобильного и пешеходного пересечения российско-абхазской границы.

Анкваб подтвердил готовность правительства Абхазии к наращиванию сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
В Парламенте состоялась встреча с начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2022
В Абхазии
Ашуба и Маслов обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества
17:02
В Абхазии
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