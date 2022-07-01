Александр Анкваб встретился с Игорем Масловым
© Foto / Кабмин АбхазииВстреча Анкваба и Маслова в Кабмине
© Foto / Кабмин Абхазии
Делегация во главе с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию 30 июня.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с начальником Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, сообщается на сайте Кабмина.
Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества гуманитарного, социально-экономического и инвестиционного характера. В частности, взаимодействие в сфере гармонизации законодательства Абхазии и России, совершенствования правовых основ, гарантирующих защиту российских инвестиций, расширение областей инвестиционного сотрудничества, возможность реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма и сопряженных отраслей.
Кроме того, затронули тему упрощения автомобильного и пешеходного пересечения российско-абхазской границы.
Анкваб подтвердил готовность правительства Абхазии к наращиванию сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества гуманитарного, социально-экономического и инвестиционного характера. В частности, взаимодействие в сфере гармонизации законодательства Абхазии и России, совершенствования правовых основ, гарантирующих защиту российских инвестиций, расширение областей инвестиционного сотрудничества, возможность реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма и сопряженных отраслей.
Кроме того, затронули тему упрощения автомобильного и пешеходного пересечения российско-абхазской границы.
Анкваб подтвердил готовность правительства Абхазии к наращиванию сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.