https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/aleksandr-ankvab-vstretilsya-s-igorem-maslovym-1039963801.html

Александр Анкваб встретился с Игорем Масловым

Александр Анкваб встретился с Игорем Масловым

Делегация во главе с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в Абхазию... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T18:31+0300

2022-07-01T18:31+0300

2022-07-01T18:31+0300

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с начальником Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым, сообщается на сайте Кабмина.Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества гуманитарного, социально-экономического и инвестиционного характера. В частности, взаимодействие в сфере гармонизации законодательства Абхазии и России, совершенствования правовых основ, гарантирующих защиту российских инвестиций, расширение областей инвестиционного сотрудничества, возможность реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма и сопряженных отраслей.Кроме того, затронули тему упрощения автомобильного и пешеходного пересечения российско-абхазской границы.Анкваб подтвердил готовность правительства Абхазии к наращиванию сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/ashuba-i-maslov-obsudili-voprosy-abkhazo-rossiyskogo-sotrudnichestva-1039961139.html

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