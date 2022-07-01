https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/ashuba-i-maslov-obsudili-voprosy-abkhazo-rossiyskogo-sotrudnichestva-1039961139.html

Ашуба и Маслов обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества

Ашуба и Маслов обсудили вопросы абхазо-российского сотрудничества

Российская делегация во главе с начальником Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым прибыла в... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T17:02+0300

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым и членами возглавляемой им делегации.Ашуба отметил вклад Маслова в развитие абхазо-российских отношений, указав, что тот работал с Абхазией еще в начале 2000-х годов.В свою очередь, Маслов выразил благодарность за встречу и подчеркнул, что она важна для всех. "Цель у нас одна – развитие и процветание Абхазии", – сказал он.Во встрече участвовали также заместители спикера Фазлибей Авидзба и Ашот Миносян, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа и временный поверенный в делах Российской в Абхазии Максим Литвинов.Участники встречи обсудили упрощение пересечения абхазо-российской границы, актуальность открытия авиасообщения и другие вопросы двустороннего сотрудничества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/bzhaniya-i-maslov-posetili-sukhumskiy-aeroport-imeni-ardzinba-1039958432.html

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