https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/aslan-bzhaniya-i-igor-maslov-posetili-mokvskiy-sobor-1039965364.html

Аслан Бжания и Игорь Маслов посетили Моквский собор

Аслан Бжания и Игорь Маслов посетили Моквский собор

Глава российской делегации Игорь Маслов провел встречи с руководством Абхазии, затем с президентом Асланом Бжания отправился в восточную часть республики для... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T20:15+0300

2022-07-01T20:15+0300

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания и начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым посетили Моквский Успенский собор.Игорю Маслову подарили картины с изображением, Леона I, который победил арабские войска на Анакопийской горе и основателя Абхазского государства Леона II, а Аслану Бжания - картину Леона III - основателя Моквского храма.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания и руководитель Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов посетили Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба, побывали в Бедийском соборе, который нуждается в реконструкции, и в Очамчырском морском порту.

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