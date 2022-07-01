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Аслан Бжания и Игорь Маслов посетили Моквский собор
Аслан Бжания и Игорь Маслов посетили Моквский собор
Глава российской делегации Игорь Маслов провел встречи с руководством Абхазии, затем с президентом Асланом Бжания отправился в восточную часть республики для... 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T20:15+0300
2022-07-01T20:15+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания и начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым посетили Моквский Успенский собор.Игорю Маслову подарили картины с изображением, Леона I, который победил арабские войска на Анакопийской горе и основателя Абхазского государства Леона II, а Аслану Бжания - картину Леона III - основателя Моквского храма.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания и руководитель Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов посетили Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба, побывали в Бедийском соборе, который нуждается в реконструкции, и в Очамчырском морском порту.
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очамчырский район, православные храмы абхазии, новости
Аслан Бжания и Игорь Маслов посетили Моквский собор
20:15 01.07.2022 (обновлено: 20:16 01.07.2022)
Глава российской делегации Игорь Маслов провел встречи с руководством Абхазии, затем с президентом Асланом Бжания отправился в восточную часть республики для посещения восстанавливаемых по Инвестпрограмме объектов.
СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания и начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым посетили Моквский Успенский собор.
Игорю Маслову подарили картины с изображением, Леона I, который победил арабские войска на Анакопийской горе и основателя Абхазского государства Леона II, а Аслану Бжания - картину Леона III - основателя Моквского храма.
"Оставайтесь такими, какими вас Абхазия родила, чистыми, добрыми, открытыми помыслами обращенными к господу, и тогда все получится", - сказал Маслов, выражая благодарность за прием и врученные подарки.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания и руководитель Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов посетили Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба, побывали в Бедийском соборе
, который нуждается в реконструкции, и в Очамчырском морском порту.