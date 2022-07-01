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Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в июле

Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в июле

Российский турсервис определил самые востребованные города для отдыха во втором летнем месяце. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T12:20+0300

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Гагра вошла в десятку лидеров популярных направлений заграничного отдыха у российских туристов в июле, сообщает Tvil.ru.Согласно рейтингу, Гагра стала седьмой по востребованности у туристов во втором летнем месяце. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Казань, Москва, Калининградская область, Кавминводы, Карелия и Ростов-на-Дону.Самым дорогим вариантом стали Сортавала и Ялта. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от четырех тысяч. По ценнику Гагра расположилась в середине перечня, отдохнуть здесь можно менее чем 3,5 тысячи рублей в сутки.Больше всего времени туристы проводят в Гагре, Сочи и Ялте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/zhiteli-gagry-i-podmoskovya-otremontirovali-chasy-na-gagrskom-vokzale-1039902797.html

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новости, туризм, отдых в абхазии, лето