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Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в июле
Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в июле
Российский турсервис определил самые востребованные города для отдыха во втором летнем месяце. 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T12:20+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Гагра вошла в десятку лидеров популярных направлений заграничного отдыха у российских туристов в июле, сообщает Tvil.ru.Согласно рейтингу, Гагра стала седьмой по востребованности у туристов во втором летнем месяце. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Казань, Москва, Калининградская область, Кавминводы, Карелия и Ростов-на-Дону.Самым дорогим вариантом стали Сортавала и Ялта. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от четырех тысяч. По ценнику Гагра расположилась в середине перечня, отдохнуть здесь можно менее чем 3,5 тысячи рублей в сутки.Больше всего времени туристы проводят в Гагре, Сочи и Ялте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/zhiteli-gagry-i-podmoskovya-otremontirovali-chasy-na-gagrskom-vokzale-1039902797.html
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новости, туризм, отдых в абхазии, лето

Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в июле

12:20 01.07.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукНабережная Гагры
Набережная Гагры - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Российский турсервис определил самые востребованные города для отдыха во втором летнем месяце.
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Гагра вошла в десятку лидеров популярных направлений заграничного отдыха у российских туристов в июле, сообщает Tvil.ru.
Согласно рейтингу, Гагра стала седьмой по востребованности у туристов во втором летнем месяце. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Казань, Москва, Калининградская область, Кавминводы, Карелия и Ростов-на-Дону.
Десять городов для путешествий в июле

Город

Средняя стоимость ночи отдыха (в рублях)

Средняя продолжительность отдыха

Сочи

3495

8 ночей

Санкт-Петербург

4045

5 ночей

Ялта

4687

8 ночей

Казань

3472

4 ночи

Москва

3544

4 ночи

Калининград

2918

6 ночей

Гагра

3292

8 ночей

Ростов-на-Дону

2743

1 ночь

Кисловодск

2717

7 ночей

Сортавала

5980

3 ночи

Самым дорогим вариантом стали Сортавала и Ялта. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от четырех тысяч. По ценнику Гагра расположилась в середине перечня, отдохнуть здесь можно менее чем 3,5 тысячи рублей в сутки.
Больше всего времени туристы проводят в Гагре, Сочи и Ялте.
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