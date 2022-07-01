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Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в июле
Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в июле
Российский турсервис определил самые востребованные города для отдыха во втором летнем месяце. 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T12:20+0300
2022-07-01T12:20+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Гагра вошла в десятку лидеров популярных направлений заграничного отдыха у российских туристов в июле, сообщает Tvil.ru.Согласно рейтингу, Гагра стала седьмой по востребованности у туристов во втором летнем месяце. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Казань, Москва, Калининградская область, Кавминводы, Карелия и Ростов-на-Дону.Самым дорогим вариантом стали Сортавала и Ялта. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от четырех тысяч. По ценнику Гагра расположилась в середине перечня, отдохнуть здесь можно менее чем 3,5 тысячи рублей в сутки.Больше всего времени туристы проводят в Гагре, Сочи и Ялте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/zhiteli-gagry-i-podmoskovya-otremontirovali-chasy-na-gagrskom-vokzale-1039902797.html
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новости, туризм, отдых в абхазии, лето
Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в июле
Российский турсервис определил самые востребованные города для отдыха во втором летнем месяце.
СУХУМ, 1 июл – Sputnik.
Гагра вошла в десятку лидеров популярных направлений заграничного отдыха у российских туристов в июле, сообщает Tvil.ru
.
Согласно рейтингу, Гагра стала седьмой по востребованности у туристов во втором летнем месяце. Более высокие позиции заняли Сочи, Санкт-Петербург, Крым, Казань, Москва, Калининградская область, Кавминводы, Карелия и Ростов-на-Дону.
Десять городов для путешествий в июле
Город
Средняя стоимость ночи отдыха (в рублях)
Средняя продолжительность отдыха
Сочи
3495
8 ночей
Санкт-Петербург
4045
5 ночей
Ялта
4687
8 ночей
Казань
3472
4 ночи
Москва
3544
4 ночи
Калининград
2918
6 ночей
Гагра
3292
8 ночей
Ростов-на-Дону
2743
1 ночь
Кисловодск
2717
7 ночей
Сортавала
5980
3 ночи
Самым дорогим вариантом стали Сортавала и Ялта. Средняя стоимость ночи в этих городах начинается от четырех тысяч. По ценнику Гагра расположилась в середине перечня, отдохнуть здесь можно менее чем 3,5 тысячи рублей в сутки.
Больше всего времени туристы проводят в Гагре, Сочи и Ялте.