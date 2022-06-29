https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/zhiteli-gagry-i-podmoskovya-otremontirovali-chasy-na-gagrskom-vokzale-1039902797.html

Жители Гагры и Подмосковья отремонтировали часы на Гагрском вокзале

Жители Гагры и Подмосковья отремонтировали часы на Гагрском вокзале

На Гагрском центральном вокзале, построенном в 1951 году, в прошлом функционировало пять настенных часов. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T20:45+0300

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СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Неравнодушные жители Абхазии и России смогли запустить два из пяти механизмов неработающих настенных часов Гагрского вокзала, и планируют восстановить остальные. Об рассказал Sputnik автор идеи, программист из Подмосковья Алексей Фуфаев.Спустя шесть месяцев на обращение Фуфаева откликнулся житель Гагры Данил Клавишев. К ним присоединились отец Алексея Владимир и житель Тулы Илья Ерофеев, который собрал электронный первичный механизм для часов и привез его на поезде в Гагру.Фуфаев признался, что задача по запуску часов оказалась сложнее, чем ожидалось. Но, по его словам, оно того стоило."Я присутствовал в момент запуска часов у главного входа в здание вокзала – это произошло 8 мая. Я был очень рад", - отметил Фуфаев.Блогер из Гагры Данил Клавишев по образованию психолог, но помимо изучения людских душ увлекается инженерией. Он рассказал, что о идее Фуфаева узнал от соседа, который прислал ему скриншот поста в социальных сетях."Сначала я подумал, что это какой-то розыгрыш, но все же позвонил по указанному номеру и познакомился с Алексеем. Мы обговорили детали, и я включился в процесс. Нам дали аккумулятор, я купил бесперебойник, Илья привез первичный механизм, который дает импульс часам. Также в планах сделать подсветку к ним", - рассказал Клавишев.Он уточнил, что в здании гагрского вокзала пять неработающих часов. С мая удалось запустить два из них. Со временем о проекте узнали местные жители и меценаты. Они стали перечислять средства для компенсации расходов, также на реализацию других проектов.По словам Клавишева, с помощью собранных денег планируется запустить остальные часы и облагородить привокзальную территорию, в том числе, привести в порядок клумбы. А для установки часов, висящих высоко на фасаде здания, понадобится реставрация и спецтехника."Я очень волновался, у меня тряслись ноги, когда запускал механизм. Я надеюсь, что вокзал все-таки реанимируют, и он заживет новой жизнью. Хочу обратиться к населению, которое проживает рядом с вокзалами или станциями, сделать все что в их силах для облагораживания этих объектов. Мне известны такие примеры и этому надо следовать", - уверен Клавишев.Здание Гагрского вокзала было построено по проекту архитектора 3ои Поченцовой-Орлинской. Оно привлекало своим внутренним убранством – массивные люстры, витражи, лепнина, роспись стен и потолка. Вокзал имел пропускную способность до 1500 пассажиров в сутки.После Отечественной войны народа Абхазии объект перестал функционировать и постепенно разрушается. Поездов дальнего следования сюда прибывает немного. Несмотря на запустение, все еще хорошо сохранились залы вокзала. Уцелели аутентичные интерьеры, лепнина, роспись стен и потолка, но двери, окна и красивые витражи разбиты. Памятник архитектуры нуждается в капитальном ремонте.Спустя годы восстановление железнодорожного сообщения между Абхазией и Россией оживило вокзалы и станции республики. Там стали останавливаться пассажирские поезда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/Zheleznodorozhnyy-vokzal-v-Gagre-FOTOLENTA--1033349567.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/stantsiya-gagripsh-nachnet-prinimat-passazhirov-turpoezda-v-iyule-1039848484.html

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