https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/meteorolog-rasskazala-kogda-v-abkhazii-na-smenu-dozhdyam-pridut-solnechnye-dni-1039954730.html

Метеоролог рассказала, когда в Абхазии на смену дождям придут солнечные дни

Метеоролог рассказала, когда в Абхазии на смену дождям придут солнечные дни

Конец июня выдался дождливым, а вот какую погоду ждать в первой половине июля, своим прогнозом в эфире радио Sputnik поделилась специалист Госкомитета по... 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T13:21+0300

2022-07-01T13:21+0300

2022-07-01T14:32+0300

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Метеоролог рассказала, когда в Абхазии на смену дождям придут солнечные дни Метеоролог рассказала, когда в Абхазии на смену дождям придут солнечные дни

В первые дни июля погодные условия Абхазии будут неустойчивые, но вскоре на смену им придут солнечные дни, сказала Трапш в беседе на радио."1, 2 и 3 июня пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, сопровождающиеся грозой и плохой видимостью. С 4 числа погода восстановится, на смену циклону придет антициклон с выносом тепла, и погода восстановится. В основном наблюдается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет достигать от 17 до 22 градусов, дневные температуры - от 24 до 29. Морская вода от 23 до 24 градусов", - сказала метеоролог.По информации Трапш, 9 и 10 июля погода опять ухудшится, ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, сопровождающиеся грозой.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, погода в абхазии, аудио