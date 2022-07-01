Открылось онлайн-голосование на конкурсе имени Андрея Стенина
© Foto / SHIBASISH_SAHAВечнозеленая улыбка
© Foto / SHIBASISH_SAHA
Шорт-лист международного фотоконкурса был объявлен две недели назад.
СУХУМ, 1 июл — Sputnik. По сложившейся традиции, интернет-пользователи также смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года: с первого июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта.
Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку радом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование будет открыто до 23:59 (мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
© Foto / Artem OnoprienkoДети Арктики
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© Foto / Artem Onoprienko
Дети Арктики
© Foto / Шагхае ШаянкхаТайные мечты
2/7
© Foto / Шагхае Шаянкха
Тайные мечты
© Foto / Лукас БариулеПод защитой Бога
3/7
© Foto / Лукас Бариуле
Под защитой Бога
© Foto / SHIBASISH_SAHAВечнозеленая улыбка
4/7
© Foto / SHIBASISH_SAHA
Вечнозеленая улыбка
© Foto / Мухаммад Амдад ХоссейнНаводнение
5/7
© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн
Наводнение
© Foto / Цзяньфэй ХиТанец снежного дракона
6/7
© Foto / Цзяньфэй Хи
Танец снежного дракона
© Foto / ERDEM SAHINПознакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления
7/7
© Foto / ERDEM SAHIN
Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления
1/7
© Foto / Artem Onoprienko
Дети Арктики
2/7
© Foto / Шагхае Шаянкха
Тайные мечты
3/7
© Foto / Лукас Бариуле
Под защитой Бога
4/7
© Foto / SHIBASISH_SAHA
Вечнозеленая улыбка
5/7
© Foto / Мухаммад Амдад Хоссейн
Наводнение
6/7
© Foto / Цзяньфэй Хи
Танец снежного дракона
7/7
© Foto / ERDEM SAHIN
Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, фестиваль этической фотографии.
Ежегодный международный конкурс фотожурналистики имени погибшего российского журналиста Андрея Стенина открывает миру имена молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. В прошлом году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран мира.
15 июня, 11:15