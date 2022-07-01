https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/otkrylos-onlayn-golosovanie-na-konkurse-imeni-andreya-stenina-1039949651.html

Открылось онлайн-голосование на конкурсе имени Андрея Стенина

Открылось онлайн-голосование на конкурсе имени Андрея Стенина

Шорт-лист международного фотоконкурса был объявлен две недели назад. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-01T11:44+0300

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москва

фотографии

андрей стенин

журналисты

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СУХУМ, 1 июл — Sputnik. По сложившейся традиции, интернет-пользователи также смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года: с первого июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта.Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку радом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование будет открыто до 23:59 (мск) 31 июля.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, фестиваль этической фотографии.Ежегодный международный конкурс фотожурналистики имени погибшего российского журналиста Андрея Стенина открывает миру имена молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. В прошлом году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220615/konkurs-imeni-andreya-stenina-obyavil-short-list-2022-goda-1039598902.html

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москва, фотографии, андрей стенин, журналисты