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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 июля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 июля
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет формировать местная циркуляция воздушных масс и перепады атмосферного давления. 01.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-01T16:25+0300
2022-07-01T16:25+0300
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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 июля, погода в Абхазии будет облачная с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу временами дождь, местами ливневого характера, гроза, туман, в воскресенье во второй половине дня возможен слабый дождь.Атмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 3-5 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +23°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, лето, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 июля
16:25 01.07.2022 (обновлено: 16:53 01.07.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет формировать местная циркуляция воздушных масс и перепады атмосферного давления.
СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 июля, погода в Абхазии будет облачная с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу временами дождь, местами ливневого характера, гроза, туман, в воскресенье во второй половине дня возможен слабый дождь.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.