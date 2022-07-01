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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 июля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 июля

Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет формировать местная циркуляция воздушных масс и перепады атмосферного давления. 01.07.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 июля, погода в Абхазии будет облачная с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу временами дождь, местами ливневого характера, гроза, туман, в воскресенье во второй половине дня возможен слабый дождь.Атмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 3-5 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +23°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, лето, погода в абхазии