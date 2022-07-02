https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/aslan-bzhaniya-pochtil-pamyat-uchastnikov--tamyshskogo-desanta-1039980183.html

Аслан Бжания почтил память участников Тамышского десанта

Аслан Бжания почтил память участников Тамышского десанта

29 лет назад, в ночь с первого на второе июля 1993 года абхазский десант высадился в селе Тамыш, положив начало наступательной операции, которая продолжалась... 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T16:28+0300

2022-07-02T16:28+0300

2022-07-02T16:28+0300

в абхазии

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Сегодня, в 29-ю годовщину высадки Тамышского десанта, президент Абхазии Аслан Бжания почтил память погибших возложением цветов к Мемориалу Славы в этом селе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, перед которым стояла задача перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не позволить врагу получить подкрепление. Его возглавлял Заур Зарандия.Высадка положила начало июльской операции абхазской армии. Несмотря на то, что она не смогла полностью освободить страну, операция предопределила ход войны - абхазами были заняты стратегически важные районы в верхней части Сухума.Памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Тамыш отреставрировали в честь 26-летия высадки десанта, в 2019 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/uvertyura-pobedy-nachalo-iyulskoy-nastupatelnoy-operatsii-v-abkhazii-1039973494.html

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