https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/loshadi-abkhazskikh-konevladeltsev-zanyali-prizovye-mesta-na-krasnodarskikh-skachkakh-1039982898.html

Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на краснодарских скачках

Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на краснодарских скачках

За первые места в 13 забегах боролись лошади чистокровной английской и арабской породы. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T20:21+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Лошади, принадлежащие коневладельцам из Абхазии, заняли призовые места на скачках в Краснодаре в рамках скакового дня "Большой приз для кобыл (Оаks) араб.", сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту. Конь Аслана Камлия по кличке Скай Лорд прибежал вторым на дистанции в 2000 метров на розыгрыше приза среди чистокровных английских жеребцов и кобыл четырех лет и старше. Также еще один конь по кличке Бзоу, принадлежащий абхазскому коневладельцу Нодару Цишба, финишировал седьмым в забеге среди чистокровных английских лошадей трех лет и старше с дистанцией в 1600 метров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/1039009541.html

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новости, скачки, в мире