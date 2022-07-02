https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/loshadi-abkhazskikh-konevladeltsev-zanyali-prizovye-mesta-na-krasnodarskikh-skachkakh-1039982898.html
Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на краснодарских скачках
Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на краснодарских скачках
За первые места в 13 забегах боролись лошади чистокровной английской и арабской породы. 02.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-02T20:21+0300
2022-07-02T20:21+0300
2022-07-02T20:21+0300
в абхазии
новости
скачки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039294909_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d6a33fa4c77bae36821702e4cc75357.jpg
СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Лошади, принадлежащие коневладельцам из Абхазии, заняли призовые места на скачках в Краснодаре в рамках скакового дня "Большой приз для кобыл (Оаks) араб.", сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту. Конь Аслана Камлия по кличке Скай Лорд прибежал вторым на дистанции в 2000 метров на розыгрыше приза среди чистокровных английских жеребцов и кобыл четырех лет и старше. Также еще один конь по кличке Бзоу, принадлежащий абхазскому коневладельцу Нодару Цишба, финишировал седьмым в забеге среди чистокровных английских лошадей трех лет и старше с дистанцией в 1600 метров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220508/1039009541.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039294909_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a120c538ab951b70bc6e0888c7a12a85.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, скачки, в мире
Лошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на краснодарских скачках
За первые места в 13 забегах боролись лошади чистокровной английской и арабской породы.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik.
Лошади, принадлежащие коневладельцам из Абхазии, заняли призовые места на скачках в Краснодаре в рамках скакового дня "Большой приз для кобыл (Оаks) араб.", сообщает
Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту.
Скакун по кличке Апсны Голд, принадлежащий Адгуру Пачалия, в забеге среди арабских жеребцов и кобыл двух лет на дистанции 1400 метров занял первое место, обогнав семерых своих соперников.
Конь Аслана Камлия по кличке Скай Лорд прибежал вторым на дистанции в 2000 метров на розыгрыше приза среди чистокровных английских жеребцов и кобыл четырех лет и старше.
Также еще один конь по кличке Бзоу, принадлежащий абхазскому коневладельцу Нодару Цишба, финишировал седьмым в забеге среди чистокровных английских лошадей трех лет и старше с дистанцией в 1600 метров.