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Российские войска за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ
Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев. Министерство обороны России сообщает, что противник несет значительные потери. 02.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-02T15:00+0300
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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Российские войска за сутки нанесли высокоточные удары по пяти пунктам управления украинской армии в ДНР и Николаевской области, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, были нанесены высокоточные удары по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады, уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники. Также поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады на территории Харькова, уничтожены до 30-ти человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники. А в районах Верхнекаменки и Золотаревки три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад в боях потеряли более половины бойцов.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302-х районах.В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка с которых ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР.Украинский самолет МиГ-29 был сбит российской ПВО в районе Николаева. Помимо этого в ЛНР сбиты 19 украинских беспилотных аппаратов, а в ДНР перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/lisichanskiy-kotel-uskorit-razval-vostochnogo-fronta-vsu-i-nato-1039943657.html
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Российские войска за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ
15:00 02.07.2022 (обновлено: 15:04 02.07.2022)
Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев. Министерство обороны России сообщает, что противник несет значительные потери.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik.
Российские войска за сутки нанесли высокоточные удары по пяти пунктам управления украинской армии в ДНР и Николаевской области, сообщает
Министерство обороны России.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, были нанесены высокоточные удары по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады, уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники.
Также поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады на территории Харькова, уничтожены до 30-ти человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники. А в районах Верхнекаменки и Золотаревки три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад в боях потеряли более половины бойцов.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302-х районах.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка с которых ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР.
Украинский самолет МиГ-29 был сбит российской ПВО в районе Николаева. Помимо этого в ЛНР сбиты 19 украинских беспилотных аппаратов, а в ДНР перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники.