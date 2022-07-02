https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-pyat-punktov-upravleniya-vsu-1039976383.html

Российские войска за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Военная спецоперация на Украине продолжается более четырех месяцев. Министерство обороны России сообщает, что противник несет значительные потери. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T15:00+0300

2022-07-02T15:00+0300

2022-07-02T15:04+0300

новости

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039812788_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_86bd5ccea8286f83a5fac521d794557e.jpg

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Российские войска за сутки нанесли высокоточные удары по пяти пунктам управления украинской армии в ДНР и Николаевской области, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, были нанесены высокоточные удары по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады, уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники. Также поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады на территории Харькова, уничтожены до 30-ти человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники. А в районах Верхнекаменки и Золотаревки три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад в боях потеряли более половины бойцов.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302-х районах.В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка с которых ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР.Украинский самолет МиГ-29 был сбит российской ПВО в районе Николаева. Помимо этого в ЛНР сбиты 19 украинских беспилотных аппаратов, а в ДНР перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/lisichanskiy-kotel-uskorit-razval-vostochnogo-fronta-vsu-i-nato-1039943657.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220701/minoborony-rossii-zayavilo-o-vozrosshem-chisle-dezertirov-v-ukrainskoy-armii-1039956402.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, украина, россия, министерство обороны рф