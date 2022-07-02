https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/voz-otsenila-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1039971140.html
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в России
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в России
Несмотря на высокий риск появления заболевания в стране, власти пока не планируют вводить карантин и прочие ограничения. 02.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-02T10:28+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения считает высоким риск появления оспы обезьян в Европе, в том числе и России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации в России Мелиту Вуйнович.Представитель ВОЗ добавила, что властям всех стран нужно обратить внимание на эту проблему и приложит усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов больных, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.Сенатор Совета Федерации Александр Башкин, в свою очередь, отметил, что, по его мнению, необходимости в введении карантина или ограничении авиасообщения России с другими странами из-за обезьяньей оспы нет.Кроме того, Башкин добавил, что в связи с распространением заболевания возникают вопросы о деятельности американских лабораторий, разбросанных по всему миру и финансируемых не Минздравом, а ПентагономРанее ВОЗ признала , что вспышка оспы обезьян имеет "чрезвычайный характер". За последнее время в 51 стране мира выявлено более пяти тысяч заболевших, и при этом способы заражения инфекцией не очень понятны специалистам, которые призвали контролировать распространение инфекции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/voz-priznala-chrezvychaynyy-kharakter-vspyshki-ospy-obezyan-1039815482.html
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новости, россия, в мире, воз
ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в России
Несмотря на высокий риск появления заболевания в стране, власти пока не планируют вводить карантин и прочие ограничения.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения считает высоким риск появления оспы обезьян в Европе, в том числе и России, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя организации в России Мелиту Вуйнович.
"По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Россию - прим.ред) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев", — заявила Вуйнович.
Представитель ВОЗ добавила, что властям всех стран нужно обратить внимание на эту проблему и приложит усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов больных, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.
Сенатор Совета Федерации Александр Башкин, в свою очередь, отметил, что, по его мнению, необходимости в введении карантина или ограничении авиасообщения России с другими странами из-за обезьяньей оспы нет.
Кроме того, Башкин добавил, что в связи с распространением заболевания возникают вопросы о деятельности американских лабораторий, разбросанных по всему миру и финансируемых не Минздравом, а Пентагоном
Ранее ВОЗ признала , что вспышка оспы обезьян имеет "чрезвычайный характер". За последнее время в 51 стране мира выявлено более пяти тысяч заболевших, и при этом способы заражения инфекцией не очень понятны специалистам, которые призвали контролировать распространение инфекции.