https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/voz-otsenila-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii-1039971140.html

ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в России

ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в России

Несмотря на высокий риск появления заболевания в стране, власти пока не планируют вводить карантин и прочие ограничения. 02.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-02T10:28+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения считает высоким риск появления оспы обезьян в Европе, в том числе и России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации в России Мелиту Вуйнович.Представитель ВОЗ добавила, что властям всех стран нужно обратить внимание на эту проблему и приложит усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов больных, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.Сенатор Совета Федерации Александр Башкин, в свою очередь, отметил, что, по его мнению, необходимости в введении карантина или ограничении авиасообщения России с другими странами из-за обезьяньей оспы нет.Кроме того, Башкин добавил, что в связи с распространением заболевания возникают вопросы о деятельности американских лабораторий, разбросанных по всему миру и финансируемых не Минздравом, а ПентагономРанее ВОЗ признала , что вспышка оспы обезьян имеет "чрезвычайный характер". За последнее время в 51 стране мира выявлено более пяти тысяч заболевших, и при этом способы заражения инфекцией не очень понятны специалистам, которые призвали контролировать распространение инфекции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/voz-priznala-chrezvychaynyy-kharakter-vspyshki-ospy-obezyan-1039815482.html

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