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Более сорока домов повреждены в Белгороде после предположительного удара ВСУ
Более сорока домов повреждены в Белгороде после предположительного удара ВСУ
На территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической угрозы - приграничные населенные пункты не раз подвергались обстрелам со стороны... 03.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-03T09:49+0300
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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. В Белгороде менее 39 частных жилых домов разрушены частично, пять из них - полностью, кроме того, повреждены 11 многоэтажек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале. На соседних улицах в домах выбило стекла, повреждены и некоторые автомобили. Гладков сообщил, что, предположительно, сработала система противовоздушной обороны. О срабатывании системы ПВО рассказал и губернатор Курской области Роман Старовойт - на подлете к Курску в воздухе были сбиты два украинских беспилотника "Стриж". Пострадавших нет.Из-за близости Белгородской области к украинской границе, на ее территории был введен высокий "желтый" уровень террористической опасности, который не раз продлевался, последний раз - до 9 июля. Белгородская область, как и Курская, после начала военной спецоперации не раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/odin-chelovek-pogib-troe-raneny-iz-za-obstrela-vsu-belgorodskoy-oblasti-1039059482.html
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новости, россия, чп, в мире
Более сорока домов повреждены в Белгороде после предположительного удара ВСУ
На территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической угрозы - приграничные населенные пункты не раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ.
СУХУМ, 3 июл - Sputnik.
В Белгороде менее 39 частных жилых домов разрушены частично, пять из них - полностью, кроме того, повреждены 11 многоэтажек, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
На данный момент известно о трех погибших, еще четверо человек пострадали. Двое пострадавших - мужчина, который находится в тяжелом состоянии, и 10-летний ребенок, доставлены в больницу.
На соседних улицах в домах выбило стекла, повреждены и некоторые автомобили.
Гладков сообщил, что, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.
О срабатывании системы ПВО рассказал и губернатор Курской области Роман Старовойт - на подлете к Курску в воздухе были сбиты два украинских беспилотника "Стриж". Пострадавших нет.
Из-за близости Белгородской области к украинской границе, на ее территории был введен высокий "желтый" уровень террористической опасности, который не раз продлевался, последний раз - до 9 июля.
Белгородская область, как и Курская, после начала военной спецоперации не раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.