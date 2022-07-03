https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/glava-pfizer-novaya-volna-covid-19-uzhe-nachalas-1039985592.html

Глава Pfizer: новая волна COVID-19 уже началась

Глава Pfizer: новая волна COVID-19 уже началась

Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в китайском Ухане, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила это чрезвычайной ситуацией... 03.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-03T12:44+0300

2022-07-03T12:44+0300

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил о том, что новый виток роста заболеваемости коронавирусной инфекцией уже начался, но добавил, что благодаря вакцинации люди могут оставаться спокойны. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на интервью Бурлы газете Jerusalem Post.Кроме того, по словам Бурлы, не стоит забывать и о распространении омикрон-штамма, который гораздо сложнее контролировать. Он пояснил, что израильские ученые считают, что у вакцинированных людей, особенно тех, кто принял четвертую дозу вакцины, больше шансов переболеть в легкой форме.При этом он добавил, что на сегодняшний день властям нет необходимости снова вводить антиковидные меры.На данный момент наблюдается рост заболеваемости в некоторых странах. Нет возможности предсказать тяжесть новых случаев COVID-19. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась в Абхазии с февраля этого года. Районные и городские медицинские учреждения перешли на штатный режим работы, все ограничения были отменены, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита.За все время пандемии в Абхазии выявили 53639 заболевших коронавирусом, зарегистрировано 683 летальных случая. Последний раз пациент с COVID-19 скончался более двух месяцев назад.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/vrachey-tsentralnoy-respublikanskoy-bolnitsy-nagradili-za-borbu-s-covid-19-1039622826.html

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