https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/mo-rossii-belgorod-i-kursk-podverglis-raketnym-udaram-so-storony-ukrainy-1039986022.html

Минобороны России: Белгород и Курск подверглись ракетным ударам со стороны Украины

Минобороны России: Белгород и Курск подверглись ракетным ударам со стороны Украины

Из-за обстрела со стороны ВСУ в ночь со 2 на 3 июля не менее 39 частных жилых домов в Белгороде разрушены, пять из них - полностью, кроме того, повреждены 11... 03.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-03T13:10+0300

2022-07-03T13:10+0300

2022-07-03T13:14+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Киевский режим нанес удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым районам Белгорода и Курска, сообщает Минобороны России.Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что в точке удара отсутствуют военные объекты.Все три украинские баллистические ракеты были уничтожены российскими средствами ПВО, в результате чего обломки одной их них упали на жилой дом в Белгороде.Помимо ракет, ПВО России уничтожили два реактивных беспилотных аппарата Ту-143 "Рейс", которые были забиты взрывчаткой. На данный момент известно о четырех погибших, один из них - российский гражданин, трое - граждане Украины. Еще четверо человек пострадали, в том числе один ребенок.Белгородская область, как и Курская, после начала военной спецоперации не раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.Из-за близости Белгородской области к украинской границе, на ее территории был введен высокий "желтый" уровень террористической опасности, который не раз продлевался, последний раз - до 9 июля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/bolee-soroka-domov-povrezhdeny-v-belgorode-posle-predpolozhitelnogo-udara-vsu-1039984467.html

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