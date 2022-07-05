https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/aslan-bzhaniya-posetil-s-proverkoy-tsentr-spetsnaznacheniya-sgb-abkhazii-1040075831.html

Аслан Бжания посетил с проверкой Центр спецназначения СГБ Абхазии

Аслан Бжания посетил с проверкой Центр спецназначения СГБ Абхазии

Президент ознакомился с условиями работы и профессиональной подготовки сотрудников, а также провел совещание, на котором обсудил механизмы взаимодействия... 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T18:28+0300

2022-07-05T18:28+0300

2022-07-05T18:28+0300

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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с проверкой Центр специального назначения Службы государственной безопасности республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, был стороны всесторонне обсудили проблему профессиональной подготовки личного состава службы в борьбе с внешними и внутренними угрозами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/sgb-vozbudila-ugolovnoe-delo-na-urozhentsa-tkuarchala-po-podozreniyu-v-gosizmene-1039386179.html

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аслан бжания, новости, абхазия