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Аслан Бжания посетил с проверкой Центр спецназначения СГБ Абхазии
Аслан Бжания посетил с проверкой Центр спецназначения СГБ Абхазии
Президент ознакомился с условиями работы и профессиональной подготовки сотрудников, а также провел совещание, на котором обсудил механизмы взаимодействия... 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T18:28+0300
2022-07-05T18:28+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с проверкой Центр специального назначения Службы государственной безопасности республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, был стороны всесторонне обсудили проблему профессиональной подготовки личного состава службы в борьбе с внешними и внутренними угрозами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220603/sgb-vozbudila-ugolovnoe-delo-na-urozhentsa-tkuarchala-po-podozreniyu-v-gosizmene-1039386179.html
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аслан бжания, новости, абхазия
Аслан Бжания посетил с проверкой Центр спецназначения СГБ Абхазии
Президент ознакомился с условиями работы и профессиональной подготовки сотрудников, а также провел совещание, на котором обсудил механизмы взаимодействия службы с другими ведомствами.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с проверкой Центр специального назначения Службы государственной безопасности республики. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Во время рабочего совещания, на котором обсудили общее положение дел в центре, глава государства подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия СГБ с другими правоохранительными ведомствами и районными органами власти.
Кроме того, был стороны всесторонне обсудили проблему профессиональной подготовки личного состава службы в борьбе с внешними и внутренними угрозами.