https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-6-iyulya-1040077271.html
Часть Абхазии останется без света 6 июля
Часть Абхазии останется без света 6 июля
Ранее столичный "Водоканал" предупреждал, что часть районов Сухума останется без подачи питьевой воды из-за отключения электричества. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T19:02+0300
2022-07-05T19:02+0300
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Часть Абхазии останется без подачи электричества завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".С 10:00 до 16:00 будет отключена ПС "Сухум-2", а с 10:00 до 12:00 - ПС "Гудаута-110".Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами. Компания приносит извинения за временные неудобства.
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Часть Абхазии останется без света 6 июля
19:02 05.07.2022 (обновлено: 19:07 05.07.2022)
Ранее столичный "Водоканал" предупреждал, что часть районов Сухума останется без подачи питьевой воды из-за отключения электричества.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Часть Абхазии останется без подачи электричества завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
С 10:00 до 16:00 будет отключена ПС "Сухум-2", а с 10:00 до 12:00 - ПС "Гудаута-110".
Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами. Компания приносит извинения за временные неудобства.