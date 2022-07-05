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https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-6-iyulya-1040077271.html
Часть Абхазии останется без света 6 июля
Часть Абхазии останется без света 6 июля
Ранее столичный "Водоканал" предупреждал, что часть районов Сухума останется без подачи питьевой воды из-за отключения электричества. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Часть Абхазии останется без подачи электричества завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".С 10:00 до 16:00 будет отключена ПС "Сухум-2", а с 10:00 до 12:00 - ПС "Гудаута-110".Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами. Компания приносит извинения за временные неудобства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-6-iyulya-1040069474.html
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Часть Абхазии останется без света 6 июля

19:02 05.07.2022 (обновлено: 19:07 05.07.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Лампочка
Лампочка - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее столичный "Водоканал" предупреждал, что часть районов Сухума останется без подачи питьевой воды из-за отключения электричества.
СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Часть Абхазии останется без подачи электричества завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
С 10:00 до 16:00 будет отключена ПС "Сухум-2", а с 10:00 до 12:00 - ПС "Гудаута-110".
Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами. Компания приносит извинения за временные неудобства.
Водопроводный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2022
В Абхазии
Часть Сухума останется без воды в среду 6 июля
Вчера, 15:07
В Абхазии
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