https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-6-iyulya-1040077271.html

Часть Абхазии останется без света 6 июля

Часть Абхазии останется без света 6 июля

Ранее столичный "Водоканал" предупреждал, что часть районов Сухума останется без подачи питьевой воды из-за отключения электричества. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T19:02+0300

2022-07-05T19:02+0300

2022-07-05T19:07+0300

в абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/1f/1033130469_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_dcecb2f1e477c354126766a3c789c6b5.jpg

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Часть Абхазии останется без подачи электричества завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".С 10:00 до 16:00 будет отключена ПС "Сухум-2", а с 10:00 до 12:00 - ПС "Гудаута-110".Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами. Компания приносит извинения за временные неудобства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-6-iyulya-1040069474.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, черноморэнерго