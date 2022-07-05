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Часть Сухума останется без воды в среду 6 июля
Часть Сухума останется без воды в среду 6 июля
Подача воды прекратится в 10:00 и возобновится только в 18:00. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Часть столичных жителей останется без питьевой воды завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". "Водоканал" поясняет, что прекращение подачи воды связано с отключением электроэнергии и приносит извинения за доставленные неудобства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vodokanal-planiruet-povysit-tarif-za-potreblennuyu-vodu-v-dva-raza-1039500293.html
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водоканал абхазии, черноморэнерго, сухум, абхазия

Часть Сухума останется без воды в среду 6 июля

15:07 05.07.2022 (обновлено: 17:54 05.07.2022)
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Водопроводный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2022
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Подача воды прекратится в 10:00 и возобновится только в 18:00.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Часть столичных жителей останется без питьевой воды завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".

Ограничения затронут Новый район, Старый поселок, Колос, улицу Адыгейская, ВИЭМ, центральную и нагорную части города, районы рынка и Маяка.

"Водоканал" поясняет, что прекращение подачи воды связано с отключением электроэнергии и приносит извинения за доставленные неудобства.
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2022
В Абхазии
"Водоканал" планирует повысить тариф за потребленную воду в два раза
10 июня, 16:05
В Абхазии
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