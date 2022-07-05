https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-6-iyulya-1040069474.html
Часть Сухума останется без воды в среду 6 июля
Часть Сухума останется без воды в среду 6 июля
Подача воды прекратится в 10:00 и возобновится только в 18:00. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T15:07+0300
2022-07-05T15:07+0300
2022-07-05T17:54+0300
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Часть столичных жителей останется без питьевой воды завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". "Водоканал" поясняет, что прекращение подачи воды связано с отключением электроэнергии и приносит извинения за доставленные неудобства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vodokanal-planiruet-povysit-tarif-za-potreblennuyu-vodu-v-dva-raza-1039500293.html
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водоканал абхазии, черноморэнерго, сухум, абхазия
Часть Сухума останется без воды в среду 6 июля
15:07 05.07.2022 (обновлено: 17:54 05.07.2022)
Подача воды прекратится в 10:00 и возобновится только в 18:00.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Часть столичных жителей останется без питьевой воды завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Ограничения затронут Новый район, Старый поселок, Колос, улицу Адыгейская, ВИЭМ, центральную и нагорную части города, районы рынка и Маяка.
"Водоканал" поясняет, что прекращение подачи воды связано с отключением электроэнергии и приносит извинения за доставленные неудобства.