https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-6-iyulya-1040069474.html

Часть Сухума останется без воды в среду 6 июля

Часть Сухума останется без воды в среду 6 июля

Подача воды прекратится в 10:00 и возобновится только в 18:00. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T15:07+0300

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2022-07-05T17:54+0300

в абхазии

водоканал абхазии

черноморэнерго

сухум

абхазия

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Часть столичных жителей останется без питьевой воды завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". "Водоканал" поясняет, что прекращение подачи воды связано с отключением электроэнергии и приносит извинения за доставленные неудобства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vodokanal-planiruet-povysit-tarif-za-potreblennuyu-vodu-v-dva-raza-1039500293.html

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водоканал абхазии, черноморэнерго, сухум, абхазия