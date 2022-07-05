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Элкан Гвазава завоевал "серебро" на чемпионате России по тяжелой атлетике
Элкан Гвазава завоевал "серебро" на чемпионате России по тяжелой атлетике
Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. На соревнованиях он представлял Татарстан. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T21:00+0300
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Абхазский спортсмен, Элкан Гвазава стал серебряным призером по тяжелой атлетике в чемпионате России, сообщает Госкомспорт Абхазии.В итоге он набрал 272 килограмма в сумме и, тем самым, завоевал серебро в двоеборье.Открытый чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Хабаровске с 4 по 9 июля. В нем принимают участие 240 спортсменов из 68 регионов России и 20 представителей из Белоруссии. Элкан Гвазава - чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен, мастер спорта России. Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/elkan-gvazava-zavoeval-kubok-rossii-po-tyazheloy-atletike-ustanoviv-rekord-1037446040.html
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Элкан Гвазава завоевал "серебро" на чемпионате России по тяжелой атлетике
Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. На соревнованиях он представлял Татарстан.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik.
Абхазский спортсмен, Элкан Гвазава стал серебряным призером по тяжелой атлетике в чемпионате России, сообщает
Госкомспорт Абхазии.
Гвазава выступал в весовой категории до 61 килограмма и поднял штангу весом 126 килограммов в рывке и оказался на вершине пьедестала. Помимо этого, спортсмен поднял 146 килограммов в толчке.
В итоге он набрал 272 килограмма в сумме и, тем самым, завоевал серебро в двоеборье.
Открытый чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Хабаровске с 4 по 9 июля. В нем принимают участие 240 спортсменов из 68 регионов России и 20 представителей из Белоруссии.
Элкан Гвазава - чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен, мастер спорта России.
Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.