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Элкан Гвазава завоевал "серебро" на чемпионате России по тяжелой атлетике

Элкан Гвазава завоевал "серебро" на чемпионате России по тяжелой атлетике

Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. На соревнованиях он представлял Татарстан. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T21:00+0300

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Абхазский спортсмен, Элкан Гвазава стал серебряным призером по тяжелой атлетике в чемпионате России, сообщает Госкомспорт Абхазии.В итоге он набрал 272 килограмма в сумме и, тем самым, завоевал серебро в двоеборье.Открытый чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Хабаровске с 4 по 9 июля. В нем принимают участие 240 спортсменов из 68 регионов России и 20 представителей из Белоруссии. Элкан Гвазава - чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен, мастер спорта России. Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/elkan-gvazava-zavoeval-kubok-rossii-po-tyazheloy-atletike-ustanoviv-rekord-1037446040.html

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