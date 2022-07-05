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https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/ii-mezhdunarodnyy-opernyy-festival-opera-viva-otkrylsya-v-sukhume-1040082653.html
II Международный оперный фестиваль "Opera Viva" открылся в Сухуме
II Международный оперный фестиваль "Opera Viva" открылся в Сухуме
II Международный оперный фестиваль завершится 7 июля в 17:00 в концертном зале Пицундского храма. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
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2022-07-06T10:16+0300
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Международный оперный фестиваль "Opera Viva", организованный Министерством культуры Абхазии, открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник, 5 июля.Открывая выступления артистов, музыковед, преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Асида Царгуш напомнила, что фестиваль в прошлом году прошел на театральной площади.Успешное проведение фестиваля вдохновило организаторов на его продолжение, добавила Царгуш."В этом году он гораздо масштабнее, проходит три дня. Сегодня у нас вечер оперной музыки, завтра мы вас ждем на вечер фортепианного концерта. И седьмого июля фестиваль завершится в концертном зале Пицундского храма", – сообщила она.Асида Царгуш отметила, что на прошлогоднем фестивале исполнялись исключительно произведения итальянского композитора Джоаккино Россини, звучали его арии, ансамбли, увертюры, его духовная музыка."Сейчас мы составили программу с точность до наоборот. Это очень многообразная и многоликая программа, своеобразный оперный микс. Причем он настолько разнообразный, что разнообразны и оперные формы, арии, ансамбли, хоры и оркестровые эпизоды. Это разные национальные оперные школы – французская, итальянская, русская, а также опера разных стилей и эпох", – сказала музыковед.Объединяющим лейтмотивом всего концерта станет история любви, добавила Царгуш.В концертной программе принимают участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. А также абхазские музыканты – Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Астамур Квициния, Кристина Эшба, Лука Гаделия, оперный певец из Узбекистана Бехзод Давронов и артистка из Еревана Сирануш Гаспарян.6 июля в Абхазском драмтеатре пройдет концерт "Piano Duo", а 7 июля в Концертном зале Пицундского храма состоится закрытие фестиваля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/uchastniki-i-organizatory-opera-viva-rasskazali-ob-osobennostyakh-vtorogo-festivalya--1040051190.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210710/Rossini-u-abkhazskogo-dramtearta-festival-Opera-Viva-v-Sukhume----1032810179.html
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абхазия, культура, новости

II Международный оперный фестиваль "Opera Viva" открылся в Сухуме

21:40 05.07.2022 (обновлено: 10:16 06.07.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль Опера Вива
Фестиваль Опера Вива - Sputnik Абхазия, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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II Международный оперный фестиваль завершится 7 июля в 17:00 в концертном зале Пицундского храма.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Международный оперный фестиваль "Opera Viva", организованный Министерством культуры Абхазии, открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник, 5 июля.
Открывая выступления артистов, музыковед, преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Асида Царгуш напомнила, что фестиваль в прошлом году прошел на театральной площади.

"И тогда в условиях долгой музыкальной паузы, связанной с пандемией, фестиваль стал подобен глотку свежего воздуха и получил большой отзыв публики, высокую оценку в музыкальных кругах", – отметила она.

Успешное проведение фестиваля вдохновило организаторов на его продолжение, добавила Царгуш.
"В этом году он гораздо масштабнее, проходит три дня. Сегодня у нас вечер оперной музыки, завтра мы вас ждем на вечер фортепианного концерта. И седьмого июля фестиваль завершится в концертном зале Пицундского храма", – сообщила она.
Асида Царгуш отметила, что на прошлогоднем фестивале исполнялись исключительно произведения итальянского композитора Джоаккино Россини, звучали его арии, ансамбли, увертюры, его духовная музыка.
"Сейчас мы составили программу с точность до наоборот. Это очень многообразная и многоликая программа, своеобразный оперный микс. Причем он настолько разнообразный, что разнообразны и оперные формы, арии, ансамбли, хоры и оркестровые эпизоды. Это разные национальные оперные школы – французская, итальянская, русская, а также опера разных стилей и эпох", – сказала музыковед.
Участники и организаторы OPERA VIVA рассказали об особенностях нынешнего фестиваля - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2022
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Участники и организаторы "OPERA VIVA" рассказали об особенностях второго фестиваля
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Объединяющим лейтмотивом всего концерта станет история любви, добавила Царгуш.
В концертной программе принимают участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
А также абхазские музыканты – Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Астамур Квициния, Кристина Эшба, Лука Гаделия, оперный певец из Узбекистана Бехзод Давронов и артистка из Еревана Сирануш Гаспарян.
6 июля в Абхазском драмтеатре пройдет концерт "Piano Duo", а 7 июля в Концертном зале Пицундского храма состоится закрытие фестиваля.
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