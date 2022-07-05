https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/ii-mezhdunarodnyy-opernyy-festival-opera-viva-otkrylsya-v-sukhume-1040082653.html

II Международный оперный фестиваль "Opera Viva" открылся в Сухуме

II Международный оперный фестиваль "Opera Viva" открылся в Сухуме

II Международный оперный фестиваль завершится 7 июля в 17:00 в концертном зале Пицундского храма. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T21:40+0300

2022-07-05T21:40+0300

2022-07-06T10:16+0300

в абхазии

абхазия

культура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/05/1040080817_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_06ac215e437079e3b1f20b551c86dcc3.jpg

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. II Международный оперный фестиваль "Opera Viva", организованный Министерством культуры Абхазии, открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник, 5 июля.Открывая выступления артистов, музыковед, преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Асида Царгуш напомнила, что фестиваль в прошлом году прошел на театральной площади.Успешное проведение фестиваля вдохновило организаторов на его продолжение, добавила Царгуш."В этом году он гораздо масштабнее, проходит три дня. Сегодня у нас вечер оперной музыки, завтра мы вас ждем на вечер фортепианного концерта. И седьмого июля фестиваль завершится в концертном зале Пицундского храма", – сообщила она.Асида Царгуш отметила, что на прошлогоднем фестивале исполнялись исключительно произведения итальянского композитора Джоаккино Россини, звучали его арии, ансамбли, увертюры, его духовная музыка."Сейчас мы составили программу с точность до наоборот. Это очень многообразная и многоликая программа, своеобразный оперный микс. Причем он настолько разнообразный, что разнообразны и оперные формы, арии, ансамбли, хоры и оркестровые эпизоды. Это разные национальные оперные школы – французская, итальянская, русская, а также опера разных стилей и эпох", – сказала музыковед.Объединяющим лейтмотивом всего концерта станет история любви, добавила Царгуш.В концертной программе принимают участие Государственный камерный оркестр, Государственная хоровая капелла, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, Камерный хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. А также абхазские музыканты – Нинель Бжания, Гулиза Авидзба, Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Астамур Квициния, Кристина Эшба, Лука Гаделия, оперный певец из Узбекистана Бехзод Давронов и артистка из Еревана Сирануш Гаспарян.6 июля в Абхазском драмтеатре пройдет концерт "Piano Duo", а 7 июля в Концертном зале Пицундского храма состоится закрытие фестиваля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/uchastniki-i-organizatory-opera-viva-rasskazali-ob-osobennostyakh-vtorogo-festivalya--1040051190.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210710/Rossini-u-abkhazskogo-dramtearta-festival-Opera-Viva-v-Sukhume----1032810179.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, культура, новости