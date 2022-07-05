https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/lyudmila-skorik-covid-19-v-abkhazii-prakticheski-soshel-na-net-1040059246.html

Людмила Скорик: COVID-19 в Абхазии практически сошел на нет

Людмила Скорик: COVID-19 в Абхазии практически сошел на нет

На прошлой неделе в Абхазии выявили несколько случаев заболевания коронавирусом. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T12:54+0300

2022-07-05T12:54+0300

2022-07-05T12:55+0300

коронавирус - 2021

ситуация с коронавирусом в абхазии

людмила скорик

новости

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация позволяет судить о том, что COVID-19 в Абхазии практически сошел на нет. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.Врач-эпидемиолог рассказала, по какой причине количество заражений коронавирусной инфекцией резко пошло на снижение."Почему омикрон сбил заболеваемость? Потому что иммунная защита накопилась резко, быстро, мощно среди нашего населения. Кто-то ее получил тем, что заболел, кто-то вакцинировался и получил на этот момент пик выброса антител. Поэтому одномоментно COVID-19 упал до единичных цифр", – заметила Скорик.Люди, не сделавшие вакцину против коронавируса, беззащитны перед заболеванием, поэтому рано или поздно они могут заболеть. И то, как они будут его переносить, зависит от их иммунной системы. Говоря о нескольких случаях заболевания COVID-19, которые были выявлены на прошлой неделе, Скорик отметила, что это был омикрон, который был широко распространен весной этого года.Скорик добавила, что никаких осложнений у людей, заболевших сейчас, не наблюдается. Она рекомендовала защитить свою иммунную систему, привившись от COVID-19. А также соблюдать социальную дистанцию, особенно c незнакомыми людьми, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220703/glava-pfizer-novaya-volna-covid-19-uzhe-nachalas-1039985592.html

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коронавирус - 2021, людмила скорик, новости, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии