https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/memorialnye-doski-dobrovoltsam-iz-yuzhnoy-osetii-otkryli-v-abkhazii-1040079637.html

Мемориальные доски добровольцам из Южной Осетии открыли в Абхазии

Мемориальные доски добровольцам из Южной Осетии открыли в Абхазии

Роберт Петров-Кокойты, Ацамаз Маргиев и Джемал Сиукаев входили в отряд добровольцев из Южной Осетии под руководством Валерия Хубулова. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T19:59+0300

2022-07-05T19:59+0300

2022-07-05T19:59+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

новости

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Памятные доски погибшим в годы Отечественной войны народа Абхазии добровольцам из Южной Осетии Роберту Петрову-Кокойты, Ацамазу Маргиеву и Джемалу Сиукаеву открыли на мемориале у Гумистинского моста в понедельник, 4 июля."Память - это все, что у нас остается. Пока есть наша дружба, память о наших погибших жива", - отметил советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал.Первой из Южной Осетии в Абхазию прибыла группа из 57 человек под руководством Валерия Хубулова. Бойцы перешли через Марухский перевал Главного Кавказского хребта, принимали активное участие в позиционных боях на Гумистинском и Гагрском оборонительных рубежах. Однако из-за напряженной обстановки на родине им пришлось вернуться в Южную Осетию до освобождения Гагры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/uvertyura-pobedy-nachalo-iyulskoy-nastupatelnoy-operatsii-v-abkhazii-1039973494.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости