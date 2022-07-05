https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/poplyli-v-sukhume-otkryli-olimpiyskiy-basseyn-1040072702.html
Поплыли: в Сухуме открыли олимпийский бассейн
Поплыли: в Сухуме открыли олимпийский бассейн
Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить... 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T18:40+0300
2022-07-05T18:40+0300
2022-07-05T19:38+0300
в абхазии
подводное плавание
черное море
бассейны
новости
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось в столице во вторник 5 июля.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.По словам директора компании "Аквастрой" Олега Юрченко, строительство бассейна затянулось из-за того, что в середине бассейна была сломана чаша.Температура воды в среднем +26 градусов. Пока что бассейн будет работать только летом, так как отсутствует система подогрева."Мы подали заявку в энергосети с просьбой дать нам дополнительное электричества для обогрева. Заявку отклонили официальным письмом, в связи с тем, что на берегу с мощностями очень сложно. Надеюсь, что общественность и город поддержит, бассейн будет обогреваемым", - сказал он.Бассейн будет работать с понедельника по субботу, с 8:00 до 21:00, воскресенье - выходной день. Предусмотрены исключительно женские дни посещения – среда и суббота. Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный рассказал, что администрация города дала разрешение на тренировку в бассейне членов секции по плаванию.Задорожный тренирует детей уже более 40 лет. По его словам, в советское время в бассейне занимались плаванием, водным поло и синхронным плаванием. Спортсмены из Абхазии становились мастерами спорта, кандидатами в мастера спорта и даже чемпионами Европы.По словам директора "Аквастроя", уже в августе на объекте можно будет проводить международные соревнования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/spasenie-utopayuschego-kak-pomoch-cheloveku-v-chrezvychaynoy-situatsii-1040026474.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/olimpiytsy-abkhazii-pobediteli-i-prizery-glavnykh-sportivnykh-sorevnovaniy-1039778490.html
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подводное плавание, черное море, бассейны, новости
Поплыли: в Сухуме открыли олимпийский бассейн
18:40 05.07.2022 (обновлено: 19:38 05.07.2022)
Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось в столице во вторник 5 июля.
Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина 20 метров, а длина - 50 метров. Он вмещает до 120 человек.
В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".
За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.
По словам директора компании "Аквастрой" Олега Юрченко, строительство бассейна затянулось из-за того, что в середине бассейна была сломана чаша.
Температура воды в среднем +26 градусов. Пока что бассейн будет работать только летом, так как отсутствует система подогрева.
"Мы подали заявку в энергосети с просьбой дать нам дополнительное электричества для обогрева. Заявку отклонили официальным письмом, в связи с тем, что на берегу с мощностями очень сложно. Надеюсь, что общественность и город поддержит, бассейн будет обогреваемым", - сказал он.
Бассейн будет работать с понедельника по субботу, с 8:00 до 21:00, воскресенье - выходной день. Предусмотрены исключительно женские дни посещения – среда и суббота.
Стоимость билетов
Категория
Разовый тариф
Месячный абонемент
Дети от 6 до 16 лет
200 рублей
2000 рублей
Участники Отечественной войны народа Абхазии
250 рублей
2500 рублей
Граждане Абхазии
300 рублей
3000 рублей
Для остальных граждан с 16 лет
400 рублей
4000 рублей
Инвалиды-колясочники
бесплатно
бесплатно
Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный рассказал, что администрация города дала разрешение на тренировку в бассейне членов секции по плаванию.
Задорожный тренирует детей уже более 40 лет. По его словам, в советское время в бассейне занимались плаванием, водным поло и синхронным плаванием. Спортсмены из Абхазии становились мастерами спорта, кандидатами в мастера спорта и даже чемпионами Европы.
"Мы много лет занимаемся на море, сейчас осталось два тренера. На двоих у нас до 200 учеников. Нужно будет еще набирать 5-6 тренеров и инструкторов. Если введут в строй бассейн с подогревом, я даю гарантию, что у нас будут хорошие спортсмены, потому что приходит много одаренных девочек и мальчиков", - сказал он.
По словам директора "Аквастроя", уже в августе на объекте можно будет проводить международные соревнования.