https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/poplyli-v-sukhume-otkryli-olimpiyskiy-basseyn-1040072702.html

Поплыли: в Сухуме открыли олимпийский бассейн

Поплыли: в Сухуме открыли олимпийский бассейн

Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить... 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T18:40+0300

2022-07-05T18:40+0300

2022-07-05T19:38+0300

в абхазии

подводное плавание

черное море

бассейны

новости

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СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Официальное открытие Сухумского бассейна состоялось в столице во вторник 5 июля.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.По словам директора компании "Аквастрой" Олега Юрченко, строительство бассейна затянулось из-за того, что в середине бассейна была сломана чаша.Температура воды в среднем +26 градусов. Пока что бассейн будет работать только летом, так как отсутствует система подогрева."Мы подали заявку в энергосети с просьбой дать нам дополнительное электричества для обогрева. Заявку отклонили официальным письмом, в связи с тем, что на берегу с мощностями очень сложно. Надеюсь, что общественность и город поддержит, бассейн будет обогреваемым", - сказал он.Бассейн будет работать с понедельника по субботу, с 8:00 до 21:00, воскресенье - выходной день. Предусмотрены исключительно женские дни посещения – среда и суббота. Заслуженный тренер Абхазии по плаванию Виктор Задорожный рассказал, что администрация города дала разрешение на тренировку в бассейне членов секции по плаванию.Задорожный тренирует детей уже более 40 лет. По его словам, в советское время в бассейне занимались плаванием, водным поло и синхронным плаванием. Спортсмены из Абхазии становились мастерами спорта, кандидатами в мастера спорта и даже чемпионами Европы.По словам директора "Аквастроя", уже в августе на объекте можно будет проводить международные соревнования.

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подводное плавание, черное море, бассейны, новости