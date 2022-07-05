https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-6-iyulya-1040072074.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 июля

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-восточная периферия антициклона с запада. 05.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-05T16:55+0300

2022-07-05T16:55+0300

2022-07-05T17:02+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039890168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7c457dd77fe31fc152f241f82123d42.jpg

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. В среду, 6 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, повышенный уровень ультрафиолетовых излучений, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное,1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии