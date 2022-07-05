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Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 июля
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-восточная периферия антициклона с запада. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T16:55+0300
2022-07-05T16:55+0300
2022-07-05T17:02+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 июл – Sputnik. В среду, 6 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, повышенный уровень ультрафиолетовых излучений, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное,1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 июля
16:55 05.07.2022 (обновлено: 17:02 05.07.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать юго-восточная периферия антициклона с запада.
СУХУМ, 5 июл – Sputnik. В среду, 6 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, повышенный уровень ультрафиолетовых излучений, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное,1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.