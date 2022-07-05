https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/zhitel-sela-bzyb-propal-bez-vesti-1040079867.html
Житель села Бзыбь пропал без вести
Житель села Бзыбь пропал без вести
1 июля Сергей Нубарян пошел на рыбалку, от него нет вестей уже три дня. 05.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-05T20:30+0300
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и ПСО Гагры четвертые сутки ведут поиски пропавшего жителя села Бзыбь Сергея Нубаряна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ведомство уточняет, что 1 июля из-за дождей, прошедших в верховьях Бзыби, уровень воды в реке резко поднялся. О пропаже Нубаряна уведомлены местные жители, поиски ведутся по всему руслу реки, но обнаружить его пока не удалось.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/ekskursionnyy-avtobus-chut-ne-upal-v-obryv-v-abkhazii-1040074297.html
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Житель села Бзыбь пропал без вести
1 июля Сергей Нубарян пошел на рыбалку, от него нет вестей уже три дня.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik.
Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и ПСО Гагры четвертые сутки ведут поиски пропавшего жителя села Бзыбь Сергея Нубаряна. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
В первый день июля 40-летний Нубарян ушел на рыбалку на реку Бзыбь и до сих пор не вернулся.
Ведомство уточняет, что 1 июля из-за дождей, прошедших в верховьях Бзыби, уровень воды в реке резко поднялся.
О пропаже Нубаряна уведомлены местные жители, поиски ведутся по всему руслу реки, но обнаружить его пока не удалось.