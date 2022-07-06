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Абхазию ждет короткая рабочая неделя в середине июля
Абхазию ждет короткая рабочая неделя в середине июля
Один из главных мусульманских праздников Курбанныхуа (Курбан-байрам) отметят в Абхазии в субботу, 9 июля. 06.07.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Ближайший понедельник, 11 июля, объявлен в Абхазии нерабочим днем, распоряжение об этом подписал премьер-министр Александр Анкваб, оно опубликовано на сайте Кабмина.Праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится в этом году на субботу, 9 июля. В связи с совпадением праздника и выходного дня решено перенести выходной на следующий рабочий день, а именно на 11 июля (понедельник) 2022 года.Курбанныхуа – один из двух главных мусульманских праздников. Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — паломничества в Мекку.Праздник отмечают через 70 дней после празднования Ураза-байрама, на 10 день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман, он длится три-четыре дня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii---2022-god-1036126526.html
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Абхазию ждет короткая рабочая неделя в середине июля

15:20 06.07.2022 (обновлено: 17:08 06.07.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Календарь
Календарь - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Один из главных мусульманских праздников Курбанныхуа (Курбан-байрам) отметят в Абхазии в субботу, 9 июля.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Ближайший понедельник, 11 июля, объявлен в Абхазии нерабочим днем, распоряжение об этом подписал премьер-министр Александр Анкваб, оно опубликовано на сайте Кабмина.
Праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится в этом году на субботу, 9 июля.
В связи с совпадением праздника и выходного дня решено перенести выходной на следующий рабочий день, а именно на 11 июля (понедельник) 2022 года.
Курбанныхуа – один из двух главных мусульманских праздников. Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — паломничества в Мекку.
Праздник отмечают через 70 дней после празднования Ураза-байрама, на 10 день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман, он длится три-четыре дня.
Календарь - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
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Производственный календарь Абхазии - 2022 год
30 октября 2021, 10:17
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