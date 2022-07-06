https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/chernomorenergo-prodlilo-priem-platezhey-za-svet-po-staromu-tarifu-1040085343.html
"Черноморэнерго" продлило прием платежей за свет по старому тарифу
"Черноморэнерго" продлило прием платежей за свет по старому тарифу
Повышение цен на электроэнергию в Абхазии будет происходить поэтапно в течение пяти лет – в 2026 году тариф превысит два рубля для достижения "экономически... 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T11:41+0300
2022-07-06T11:41+0300
2022-07-06T11:56+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Срок оплаты или фиксации долгов за потребленную электроэнергию по старым тарифам продлен до 15 июля, сказал в интервью радио Sputnik начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.Чанба подчеркнул, что за последнюю неделю наблюдается высокий ажиотаж в плане погашения задолженности. Он напомнил, что "Черноморэнерго" дает возможность абонентам для начала хотя бы зафиксировать, а затем уже поэтапно погашать долг с учетом текущих платежей."По Сухуму и Гагре были большие очереди в отделениях сбыта электроэнергии с утра до вечера, люди шли, чтобы решить вопрос с задолженностями и избежать пересчета по новому тарифу. Что касается реструктуризации, никаких других возможностей, тем более списания, на сегодняшний день в нашем законодательстве не предусмотрено", – заметил начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго".С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за кВт∙ч, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за кВт∙ч, за все, что выше социальной нормы, – 90 копеек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/sobiraemost-za-svet-v-gagrskom-rayone-uvelichilas-v-tri-raza-v-iyune-1040084025.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, черноморэнерго
"Черноморэнерго" продлило прием платежей за свет по старому тарифу
11:41 06.07.2022 (обновлено: 11:56 06.07.2022)
Повышение цен на электроэнергию в Абхазии будет происходить поэтапно в течение пяти лет – в 2026 году тариф превысит два рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Срок оплаты или фиксации долгов за потребленную электроэнергию по старым тарифам продлен до 15 июля, сказал в интервью радио Sputnik начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.
"У нас был срок до 5 июля, сейчас мы приняли решение продлить эту возможность для наших абонентов до 15 июля, потому что не все успели прийти со старыми показаниями со своих счетчиков. Самое главное, надо прийти зафиксировать задолженность, получить квитанцию с указанием этой задолженности, в которой будет выставлена дата вручения. В квитанции зафиксированы старые данные, которые были сформированы еще до введения в действие нового тарифа, дальше уже абоненты могут поэтапно погашать задолженность", – отметил он.
Чанба подчеркнул, что за последнюю неделю наблюдается высокий ажиотаж в плане погашения задолженности. Он напомнил, что "Черноморэнерго" дает возможность абонентам для начала хотя бы зафиксировать, а затем уже поэтапно погашать долг с учетом текущих платежей.
"По Сухуму и Гагре были большие очереди в отделениях сбыта электроэнергии с утра до вечера, люди шли, чтобы решить вопрос с задолженностями и избежать пересчета по новому тарифу. Что касается реструктуризации, никаких других возможностей, тем более списания, на сегодняшний день в нашем законодательстве не предусмотрено", – заметил начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго".
С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за кВт∙ч, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за кВт∙ч, за все, что выше социальной нормы, – 90 копеек.