https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/chernomorenergo-prodlilo-priem-platezhey-za-svet-po-staromu-tarifu-1040085343.html

"Черноморэнерго" продлило прием платежей за свет по старому тарифу

"Черноморэнерго" продлило прием платежей за свет по старому тарифу

Повышение цен на электроэнергию в Абхазии будет происходить поэтапно в течение пяти лет – в 2026 году тариф превысит два рубля для достижения "экономически... 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T11:41+0300

2022-07-06T11:41+0300

2022-07-06T11:56+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/09/1031802657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6f6c32e2568f4c56238cb8a41a014f5.jpg

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Срок оплаты или фиксации долгов за потребленную электроэнергию по старым тарифам продлен до 15 июля, сказал в интервью радио Sputnik начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.Чанба подчеркнул, что за последнюю неделю наблюдается высокий ажиотаж в плане погашения задолженности. Он напомнил, что "Черноморэнерго" дает возможность абонентам для начала хотя бы зафиксировать, а затем уже поэтапно погашать долг с учетом текущих платежей."По Сухуму и Гагре были большие очереди в отделениях сбыта электроэнергии с утра до вечера, люди шли, чтобы решить вопрос с задолженностями и избежать пересчета по новому тарифу. Что касается реструктуризации, никаких других возможностей, тем более списания, на сегодняшний день в нашем законодательстве не предусмотрено", – заметил начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго".С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за кВт∙ч, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за кВт∙ч, за все, что выше социальной нормы, – 90 копеек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/sobiraemost-za-svet-v-gagrskom-rayone-uvelichilas-v-tri-raza-v-iyune-1040084025.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, черноморэнерго