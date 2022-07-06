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Собираемость за свет в Гагрском районе увеличилась в три раза в июне
Собираемость за свет в Гагрском районе увеличилась в три раза в июне
Тарифы на электроэнергию в Абхазии будут доведены до экономически обоснованных в течение пяти лет, первый этап повышения цен за свет начался 1 июля. 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T08:35+0300
2022-07-06T08:35+0300
2022-07-06T09:57+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Более 19 миллионов рублей оплатили жители Гагрского района за потребленную электроэнергию в июне, что в три раза больше аналогичного периода 2021 года, рассказал начальник гагрского "Энергосбыта" Джон Квасия.По словам Квасия, в июне 2021 года собираемость в Гагрском районе была на уровне около 6 миллионов рублей без учета оплаты этой услуги со стороны крупных фирм и предприятий, юридических лиц.Такие показатели Квасия связывает с повышением тарифа за потребленное электричество с 1 июля.Начальник "Энергосбыта" Гагрского района уточнил, что с января по май 2022 года собираемость была на пять миллионов рублей больше, чем в тот же период годом ранее, что говорит об эффективности усиления работы с населением профильными органами.С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, платят по тарифу 90 копеек за кВт•ч, те, у кого стоят счетчики, и они потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за кВт•ч, за все, что выше социальной нормы, – 90 копеек.Повышение цен на электроэнергию будет происходить поэтапно в течение пяти лет. В 2026 году тариф превысит два рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/chanba-rasskazal-o-vozmozhnosti-restrukturizatsii-dolgov-za-svet-v-abkhazii--1039716508.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
Собираемость за свет в Гагрском районе увеличилась в три раза в июне
08:35 06.07.2022 (обновлено: 09:57 06.07.2022)
Тарифы на электроэнергию в Абхазии будут доведены до экономически обоснованных в течение пяти лет, первый этап повышения цен за свет начался 1 июля.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Более 19 миллионов рублей оплатили жители Гагрского района за потребленную электроэнергию в июне, что в три раза больше аналогичного периода 2021 года, рассказал начальник гагрского "Энергосбыта" Джон Квасия.
"Мы собрали 19 миллионов 300 тысяч рублей. 15 миллионов из них – это физлица и около четырех – это индивидуальные предприниматели. Пока не подсчитаны поступления по безналичному расчету от крупных предприятий. Тем самым общая сумма будет еще больше", – отметил он.
По словам Квасия, в июне 2021 года собираемость в Гагрском районе была на уровне около 6 миллионов рублей без учета оплаты этой услуги со стороны крупных фирм и предприятий, юридических лиц.
Такие показатели Квасия связывает с повышением тарифа за потребленное электричество с 1 июля.
"Конечно, в первую очередь это связано с введением новых тарифов. Люди поспешили закрыть задолженности до повышения стоимости электроэнергии. При этом еще один немаловажный фактор связан с работой на местах наших сотрудников и глав сел, которым президент поручил взять на контроль этот вопрос", – сказал Квасия.
Начальник "Энергосбыта" Гагрского района уточнил, что с января по май 2022 года собираемость была на пять миллионов рублей больше, чем в тот же период годом ранее, что говорит об эффективности усиления работы с населением профильными органами.
С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, платят по тарифу 90 копеек за кВт•ч, те, у кого стоят счетчики, и они потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за кВт•ч, за все, что выше социальной нормы, – 90 копеек.
Повышение цен на электроэнергию будет происходить поэтапно в течение пяти лет. В 2026 году тариф превысит два рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.