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Черный капитан: Заур Адлейба и его жизненные принципы
Черный капитан: Заур Адлейба и его жизненные принципы
Экс-депутат Парламента Абхазии, ветеран Отечественной войны, командир второй бригады Восточной группы войск Абхазии Заур Адлейба скончался на 71-м году жизни 3... 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T18:18+0300
2022-07-06T18:18+0300
2022-07-06T18:59+0300
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Ведущий агроном Очамчырского района, заведующий производством Моквской чайной фабрики Заур Адлейба в 1992 году возглавил один из самых больших батальонов – "Каскад", в составе которого было более 600 человек. В 1993 году он был назначен командующим Восточным фронтом по технике и вооружению.За мужество и боевые заслуги Адлейба был дважды награжден высшей военной государственной наградой – орденом Леона. Он также был кавалером ордена "Ахьдз-Апша" III степени.В разные годы Адлейба работал первым заместителем главы администрации Очамчырского района, депутатом Народного Собрания Абхазии, аудитором Контрольной палаты республики.SputnikЧерный капитанВ народе Заур Адлейба был широко известен по позывному - Черный капитан. За год до смерти в интервью программе "Лидер" Абхазского телевидения Адлейба рассказал, как получил это прозвище.В 1992 году батальон под командованием Адлейба и группа Рудика Тванба участвовали в освобождении села Лабра. Когда враг был изгнан с позиций, бойцы противника сбежали в густо заросшие мандариновые сады. Сражаться оружием не представлялось возможным, и стороны перешли на рукопашный бой.Вскоре, по словам Адлейба, по рации был перехвачен разговор грузин с командованием. Противники сообщали, что потеряли много людей.В интервью Sputnik коллега Заура Адлейба Беслан Торчуа рассказал, что он не любил вспоминать о войне, но всегда оказывал помощь сослуживцам, когда это было необходимо."Это большая потеря для Абхазии. Он был очень умным человеком, боролся в жизни и в работе за справедливость, всегда говорил правду. Он не любил быть в центре внимания, много говорить о себе. С него можно было брать пример, он знал правильный подход к каждому, у него был такой дипломатичный подход, ему очень доверяли, прислушивались к его мнению. Он всегда говорил, что моя конституция и вера – это апсуара", – сказал он.Единство и честностьВ том же интервью Абхазскому телевидению Адлейба выражал сожаление, что после Отечественной войны народ Абхазии разделился по политическим предпочтениям, что было создано намеренно определенными заинтересованными группами."К сожалению, есть недоверие к чиновникам. Есть чистые, знающие люди, но стало больше тех, кто преследует лишь личную цель. На мой взгляд, если человек идет в государственные органы, он должен быть чист и честно относиться к народу", – считал он.У ветеранов Отечественной войны нет права конфликтовать по политическим причинам и разъединяться, утверждал Адлейба.Похороны Черного капитана, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона состоялись 6 июля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovanie-v-svyazi-s-konchinoy-zaura-adleyba-1040088762.html
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новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), герои
Черный капитан: Заур Адлейба и его жизненные принципы
18:18 06.07.2022 (обновлено: 18:59 06.07.2022)
Экс-депутат Парламента Абхазии, ветеран Отечественной войны, командир второй бригады Восточной группы войск Абхазии Заур Адлейба скончался на 71-м году жизни 3 июля.
Ведущий агроном Очамчырского района, заведующий производством Моквской чайной фабрики Заур Адлейба в 1992 году возглавил один из самых больших батальонов – "Каскад", в составе которого было более 600 человек. В 1993 году он был назначен командующим Восточным фронтом по технике и вооружению.
За мужество и боевые заслуги Адлейба был дважды награжден высшей военной государственной наградой – орденом Леона. Он также был кавалером ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
В разные годы Адлейба работал первым заместителем главы администрации Очамчырского района, депутатом Народного Собрания Абхазии, аудитором Контрольной палаты республики.
Черный капитан
В народе Заур Адлейба был широко известен по позывному - Черный капитан. За год до смерти в интервью программе "Лидер" Абхазского телевидения Адлейба рассказал, как получил это прозвище.
В 1992 году батальон под командованием Адлейба и группа Рудика Тванба участвовали в освобождении села Лабра. Когда враг был изгнан с позиций, бойцы противника сбежали в густо заросшие мандариновые сады. Сражаться оружием не представлялось возможным, и стороны перешли на рукопашный бой.
Вскоре, по словам Адлейба, по рации был перехвачен разговор грузин с командованием. Противники сообщали, что потеряли много людей.
"Когда спросили, кто главный в группе противника, я тогда надевал форму афганку, у меня была должность капитана, наверное, они увидели это и сказали "какой-то капитан черный, с бородой". Мы вернулись на наши позиции, в тот же день звонит Рудик Тванба по рации и говорит "позови черного капитана". Так и назвали меня, и с тех пор этот позывной остался. Даже когда зовут на свадьбу, в приглашениях пишут "Черный капитан", – рассказывал Адлейба.
В интервью Sputnik коллега Заура Адлейба Беслан Торчуа рассказал, что он не любил вспоминать о войне, но всегда оказывал помощь сослуживцам, когда это было необходимо.
"Это большая потеря для Абхазии. Он был очень умным человеком, боролся в жизни и в работе за справедливость, всегда говорил правду. Он не любил быть в центре внимания, много говорить о себе. С него можно было брать пример, он знал правильный подход к каждому, у него был такой дипломатичный подход, ему очень доверяли, прислушивались к его мнению. Он всегда говорил, что моя конституция и вера – это апсуара", – сказал он.
Единство и честность
В том же интервью Абхазскому телевидению Адлейба выражал сожаление, что после Отечественной войны народ Абхазии разделился по политическим предпочтениям, что было создано намеренно определенными заинтересованными группами.
"К сожалению, есть недоверие к чиновникам. Есть чистые, знающие люди, но стало больше тех, кто преследует лишь личную цель. На мой взгляд, если человек идет в государственные органы, он должен быть чист и честно относиться к народу", – считал он.
У ветеранов Отечественной войны нет права конфликтовать по политическим причинам и разъединяться, утверждал Адлейба.
"Мне очень обидно, что ветераны войны находятся по разные стороны. У нас нет права быть разъединенными. Если завтра начнется война, как мы будет воевать вместе, если мы стали врагами. Мы, те, кто сохранил Абхазию, обязаны держаться вместе и быть примером другим", – говорил он.
Похороны Черного капитана, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона состоялись 6 июля.