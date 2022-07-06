https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/chernyy-kapitan-zaur-adleyba-i-ego-zhiznennye-printsipy-1040094370.html

Черный капитан: Заур Адлейба и его жизненные принципы

Черный капитан: Заур Адлейба и его жизненные принципы

Экс-депутат Парламента Абхазии, ветеран Отечественной войны, командир второй бригады Восточной группы войск Абхазии Заур Адлейба скончался на 71-м году жизни 3... 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T18:18+0300

2022-07-06T18:18+0300

2022-07-06T18:59+0300

в абхазии

новости

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

герои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/17/1032686177_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_b8f13833173959908dcae17d9df4cdfd.jpg

Ведущий агроном Очамчырского района, заведующий производством Моквской чайной фабрики Заур Адлейба в 1992 году возглавил один из самых больших батальонов – "Каскад", в составе которого было более 600 человек. В 1993 году он был назначен командующим Восточным фронтом по технике и вооружению.За мужество и боевые заслуги Адлейба был дважды награжден высшей военной государственной наградой – орденом Леона. Он также был кавалером ордена "Ахьдз-Апша" III степени.В разные годы Адлейба работал первым заместителем главы администрации Очамчырского района, депутатом Народного Собрания Абхазии, аудитором Контрольной палаты республики.SputnikЧерный капитанВ народе Заур Адлейба был широко известен по позывному - Черный капитан. За год до смерти в интервью программе "Лидер" Абхазского телевидения Адлейба рассказал, как получил это прозвище.В 1992 году батальон под командованием Адлейба и группа Рудика Тванба участвовали в освобождении села Лабра. Когда враг был изгнан с позиций, бойцы противника сбежали в густо заросшие мандариновые сады. Сражаться оружием не представлялось возможным, и стороны перешли на рукопашный бой.Вскоре, по словам Адлейба, по рации был перехвачен разговор грузин с командованием. Противники сообщали, что потеряли много людей.В интервью Sputnik коллега Заура Адлейба Беслан Торчуа рассказал, что он не любил вспоминать о войне, но всегда оказывал помощь сослуживцам, когда это было необходимо."Это большая потеря для Абхазии. Он был очень умным человеком, боролся в жизни и в работе за справедливость, всегда говорил правду. Он не любил быть в центре внимания, много говорить о себе. С него можно было брать пример, он знал правильный подход к каждому, у него был такой дипломатичный подход, ему очень доверяли, прислушивались к его мнению. Он всегда говорил, что моя конституция и вера – это апсуара", – сказал он.Единство и честностьВ том же интервью Абхазскому телевидению Адлейба выражал сожаление, что после Отечественной войны народ Абхазии разделился по политическим предпочтениям, что было создано намеренно определенными заинтересованными группами."К сожалению, есть недоверие к чиновникам. Есть чистые, знающие люди, но стало больше тех, кто преследует лишь личную цель. На мой взгляд, если человек идет в государственные органы, он должен быть чист и честно относиться к народу", – считал он.У ветеранов Отечественной войны нет права конфликтовать по политическим причинам и разъединяться, утверждал Адлейба.Похороны Черного капитана, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона состоялись 6 июля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovanie-v-svyazi-s-konchinoy-zaura-adleyba-1040088762.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), герои