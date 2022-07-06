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ЕК собирается передать замороженные активы России на восстановление Украины
ЕК собирается передать замороженные активы России на восстановление Украины
Из-за сложившейся ситуации на Украине западные страны ввели санкции против России, в результате заморожены российские активы на сумму около 300 миллиардов... 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T17:35+0300
2022-07-06T17:35+0300
2022-07-06T17:35+0300
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявителя главы ЕК Урсулу фон дер Ляйен.Также она добавила, что страны ЕС не намерены ждать окончания конфликта на Украине. Евросоюз вместе со странами G7 проведет экспертную конференцию по судьбе активов России. Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации России на Украине. Многие страны объявили о заморозке российских активов. Как сообщает министр финансов Антон Силуанов, это около 300 миллиардов долларов – примерно половина золотовалютных резервов России. В Киеве требуют, чтобы эти средства передали на восстановление Украины. Участники саммита G7 в июне заявили, что рассматривают такой вариант передачи российских активов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные меры противоречат всем нормам и правилам международных законов. Россия выступает против такого развития ситуации.
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новости, евросоюз, санкции, украина, россия
ЕК собирается передать замороженные активы России на восстановление Украины
Из-за сложившейся ситуации на Украине западные страны ввели санкции против России, в результате заморожены российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik.
Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявителя главы ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины", — сказала она.
Также она добавила, что страны ЕС не намерены ждать окончания конфликта на Украине. Евросоюз вместе со странами G7 проведет экспертную конференцию по судьбе активов России.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации России на Украине. Многие страны объявили о заморозке российских активов. Как сообщает министр финансов Антон Силуанов, это около 300 миллиардов долларов – примерно половина золотовалютных резервов России.
В Киеве требуют, чтобы эти средства передали на восстановление Украины. Участники саммита G7 в июне заявили, что рассматривают такой вариант передачи российских активов.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные меры противоречат всем нормам и правилам международных законов. Россия выступает против такого развития ситуации.