https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/ek-sobiraetsya-peredat-zamorozhennye-aktivy-rossii-na-vosstanovlenie-ukrainy-1040093195.html

ЕК собирается передать замороженные активы России на восстановление Украины

ЕК собирается передать замороженные активы России на восстановление Украины

Из-за сложившейся ситуации на Украине западные страны ввели санкции против России, в результате заморожены российские активы на сумму около 300 миллиардов... 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T17:35+0300

2022-07-06T17:35+0300

2022-07-06T17:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявителя главы ЕК Урсулу фон дер Ляйен.Также она добавила, что страны ЕС не намерены ждать окончания конфликта на Украине. Евросоюз вместе со странами G7 проведет экспертную конференцию по судьбе активов России. Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации России на Украине. Многие страны объявили о заморозке российских активов. Как сообщает министр финансов Антон Силуанов, это около 300 миллиардов долларов – примерно половина золотовалютных резервов России. В Киеве требуют, чтобы эти средства передали на восстановление Украины. Участники саммита G7 в июне заявили, что рассматривают такой вариант передачи российских активов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные меры противоречат всем нормам и правилам международных законов. Россия выступает против такого развития ситуации.

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