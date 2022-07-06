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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 июля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 июля

Территория Черноморского побережья в четверг окажется под влиянием теплого сектора южного циклона. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T16:34+0300

2022-07-06T16:34+0300

2022-07-06T17:33+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. В четверг, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное,1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости