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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 июля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 июля
Территория Черноморского побережья в четверг окажется под влиянием теплого сектора южного циклона. 06.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-06T16:34+0300
2022-07-06T16:34+0300
2022-07-06T17:33+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. В четверг, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное,1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 июля
16:34 06.07.2022 (обновлено: 17:33 06.07.2022)
Территория Черноморского побережья в четверг окажется под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 6 июл – Sputnik. В четверг, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное,1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.