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Спасатели нашли удочку пропавшего рыбака из Бзыби

Спасатели нашли удочку пропавшего рыбака из Бзыби

Житель села Бзыбь 40-летний Сергей Нубарян отправился на рыбалку 1 июля и пропал без вести. 06.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-06T20:25+0300

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СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Поиски пропавшего жителя села Бзыбь Сергея Нубаряна пока не увенчались успехом, удалось обнаружить лишь его удочку, рассказал в интервью радио Sputnik начальник поисково-спасательной части по охране Гагрского района Беслан Ласария.Поиски Нубаряна, по словам Ласария, начались 2 июля и ведутся силами личного состава поисково-спасательной части Гагрского района, сотрудниками ГИМС и пожарно-спасательной части Гудауты.Как отметил Ласария, поиски ведутся с раннего утра и до вечера, но из-за сильного течения реки возможен только ее визуальный осмотр.Удочка рыбака была найдена в сложенном виде в 700-1000 метрах от места, где обычно рыбачил Нубарян, поэтому спасатели предполагают, что мужчина не успел начать рыбачить, и его унесло течением при попытке перейти реку.По словам Ласария, пропавший страдал эпилепсией, и у него случались приступы во время рыбалки. Обычно он ходил на рыбалку с товарищами, но 1 июля решил отправиться за рыбой один.По регламенту ежедневные поиски пропавшего ведутся в течение семи дней, затем на поиски мужчины будут отправляться один-два раза в неделю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/zhitel-sela-bzyb-propal-bez-vesti-1040079867.html

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