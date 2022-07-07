https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/kriptoferma-obnaruzhena-v-sele-alakhadzy-1040126636.html

Криптоферма обнаружена в селе Алахадзы

Криптоферма обнаружена в селе Алахадзы

Добыча криптоволют запрещена на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T20:34+0300

2022-07-07T20:34+0300

2022-07-08T10:34+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Гагрские милиционеры совместно с сотрудниками СГБ и Госстандарта обнаружили действовавшую криптоферму в селе Алахадзы близ Пицунды. МВД установило, что 37 единиц оборудования принадлежали Дмитрию Жиба, аппараты работали в нарушение запрета на майнинг в Абхазии. Их изъяли и отвезли на спецсклад МВД. В отношении владельца составили протокол об административном нарушении.Материал по данному факту направлен в суд Гагрского района.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

майнинг в абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости