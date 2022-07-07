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https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/kriptoferma-obnaruzhena-v-sele-alakhadzy-1040126636.html
Криптоферма обнаружена в селе Алахадзы
Криптоферма обнаружена в селе Алахадзы
Добыча криптоволют запрещена на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T20:34+0300
2022-07-08T10:34+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Гагрские милиционеры совместно с сотрудниками СГБ и Госстандарта обнаружили действовавшую криптоферму в селе Алахадзы близ Пицунды. МВД установило, что 37 единиц оборудования принадлежали Дмитрию Жиба, аппараты работали в нарушение запрета на майнинг в Абхазии. Их изъяли и отвезли на спецсклад МВД. В отношении владельца составили протокол об административном нарушении.Материал по данному факту направлен в суд Гагрского района.
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майнинг в абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости

Криптоферма обнаружена в селе Алахадзы

20:34 07.07.2022 (обновлено: 10:34 08.07.2022)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. - Sputnik Абхазия, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Добыча криптоволют запрещена на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Гагрские милиционеры совместно с сотрудниками СГБ и Госстандарта обнаружили действовавшую криптоферму в селе Алахадзы близ Пицунды.
МВД установило, что 37 единиц оборудования принадлежали Дмитрию Жиба, аппараты работали в нарушение запрета на майнинг в Абхазии. Их изъяли и отвезли на спецсклад МВД. В отношении владельца составили протокол об административном нарушении.
Материал по данному факту направлен в суд Гагрского района.
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