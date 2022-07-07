https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/kriptoferma-obnaruzhena-v-sele-alakhadzy-1040126636.html
Криптоферма обнаружена в селе Алахадзы
Криптоферма обнаружена в селе Алахадзы
Добыча криптоволют запрещена на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T20:34+0300
2022-07-07T20:34+0300
2022-07-08T10:34+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033163296_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_60b321febb755cb0f989f7829a2e3d85.jpg
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Гагрские милиционеры совместно с сотрудниками СГБ и Госстандарта обнаружили действовавшую криптоферму в селе Алахадзы близ Пицунды. МВД установило, что 37 единиц оборудования принадлежали Дмитрию Жиба, аппараты работали в нарушение запрета на майнинг в Абхазии. Их изъяли и отвезли на спецсклад МВД. В отношении владельца составили протокол об административном нарушении.Материал по данному факту направлен в суд Гагрского района.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033163296_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_c4305515874b1844385c5099748d828c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
Криптоферма обнаружена в селе Алахадзы
20:34 07.07.2022 (обновлено: 10:34 08.07.2022)
Добыча криптоволют запрещена на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Гагрские милиционеры совместно с сотрудниками СГБ и Госстандарта обнаружили действовавшую криптоферму в селе Алахадзы близ Пицунды.
МВД установило, что 37 единиц оборудования принадлежали Дмитрию Жиба, аппараты работали в нарушение запрета на майнинг в Абхазии. Их изъяли и отвезли на спецсклад МВД. В отношении владельца составили протокол об административном нарушении.
Материал по данному факту направлен в суд Гагрского района.