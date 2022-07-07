https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/makeeva-ob-osvobozhdenii-lnr-obespechivaet-rossii-kontrol-nad-granitsey-s-ukrainoy--1040106672.html

Макеева об освобождении ЛНР: обеспечивает России контроль над границей с Украиной

Макеева об освобождении ЛНР: обеспечивает России контроль над границей с Украиной

Замдиректора российского Центра геополитических исследований Наталья Макеева рассказала о значимости освобождения ЛНР для спецоперации в целом и о дальнейшей... 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T11:37+0300

2022-07-07T11:37+0300

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Макеева об освобождении ЛНР: обеспечивает России контроль над границей с Украиной Макеева об освобождении ЛНР: обеспечивает России контроль над границей с Украиной

По словам Макеевой, освобождение ЛНР обеспечивает российским войскам контроль над территорией границы Украины с Россией."ЛНР, как мы знаем, имеет большую протяженность границы с Россией. И, учитывая, что сейчас эта протяженность увеличилась, контроль над границей, над большой территорией, облегчает выполнение ряда тактических задач по переброске военнослужащих и военной техники к зоне проведения спецоперации," – сказала эксперт в интервью радио Sputnik Южная Осетия.Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР 4 июля. Площадь освобожденных территорий составила 182 квадратных километра.Президент Абхазии Аслан Бжания в телефонном разговоре с главой ЛНР Леонидом Пасечником поздравил его с полным освобождением территории республики. Пасечник в свою очередь поблагодарил своего абхазского коллегу за поддержку, которую Абхазия оказывает народу и властям ЛНР и подчеркнул необходимость развития и укрепления двусторонних отношений.Об отделении от Украины Донецкая и Луганская Народные Республики объявили восемь лет назад, в 2014 году. 21 февраля 2022 года их суверенитет признала Россия, 25 февраля – Абхазия. Кроме того, Сирия также поддержала стремление ДНР и ЛНР к обретению независимости.

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