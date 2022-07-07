https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/norvegiya-ponyala-po-plokhomu-gruzy-poshli-na-shpitsbergen-1040103799.html

Норвегия поняла по-плохому: грузы пошли на Шпицберген

Норвегия поняла по-плохому: грузы пошли на Шпицберген

Не прошло и двух дней после поручения спикера Госдумы Вячеслава Володина изучить вопрос денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских... 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T09:46+0300

2022-07-07T09:46+0300

2022-07-07T10:32+0300

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Не прошло и двух дней после поручения спикера Госдумы Вячеслава Володина изучить вопрос денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств в Баренцевом море, как Осло пропустил грузы, предназначавшиеся для российских поселений на Шпицбергене, пишет Давид Нармания для РИА Новости.Причем в Кремле заявление прокомментировали предельно корректно: "Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос, не сформулировать какую-то позицию, а изучить этот вопрос. Разумеется, рассматриваются всевозможные сценарии, потому что ситуация непростая, очень непростая. Никакой официальной позиции на этот счет нет. Надеемся, что удастся все-таки путем диалога урегулировать эту проблему", — заявил Песков.В Осло, конечно же, поспешили подчеркнуть, что решение о пропуске никак не связано с возможностью денонсации соглашения — по словам представителя МИД Норвегии Ане Лунде, транспорт забрал контейнеры с границы еще 2 июля, а 5-го они уже были погружены на судно, которое отправилось на Шпицберген.Само заявление Володина прозвучало после того, как 29 июня норвежские власти отклонили просьбу исключить из-под санкций и пропустить грузы для поселений россиян на Шпицбергене, застрявшие на границе еще в мае. Речь шла о 20 тоннах продуктов и оборудования.Очевидно, в Норвегии ждали два месяца, чтобы решиться на такой шаг за три дня до высказывания спикера Госдумы. И конечно же, во время, когда НАТО находится в состоянии непрямого конфликта с Москвой, стоит эти три дня выждать, чтобы сообщить, что напряженную ситуацию между страной — членом альянса и Россией удалось урегулировать. Свежо предание, да верится с трудом.И в чем же все-таки связь договора о границах и поставок на Шпицберген?Соглашение, о котором идет речь, стало одним из наиболее спорных решений за все правление Дмитрия Медведева — по крайней мере, если судить по реакции внутри страны. Дело в том, что у архипелага уникальный правовой статус. Он хоть и находится под суверенитетом Норвегии, может использоваться всеми странами, подписавшими Парижский трактат 1920 года, в экономических и научных целях. Активно этим занимался Советский Союз, но после его распада Россия была вынуждена немного свернуть деятельность на Шпцибергене, пусть и не до конца. Все же в девяностые были несколько иные приоритеты.Тем не менее Осло, пользуясь положениями трактата и Конвенцией ООН о морском праве, заявило о своих претензиях на двухсотмильную шельфовую зону вокруг архипелага. Москва же, придерживаясь секторального подхода к определению границ в Арктике, еще со сталинских времен настаивала, что граница должна проходить по 35-му меридиану.Попытки как-то решить этот вопрос предпринимались с 1970-х годов и до 2010-го, когда было подписано упомянутое выше соглашение о разграничении в Баренцевом море. Стороны поделили спорный участок практически пополам — никому не удалось полностью реализовать свои претензии. При этом Москва и Осло договорились сотрудничать в новых проектах в регионе, но российское общество расценило такой договор как уступку.Соглашение, судя по всему, можно считать своего рода бабьим летом попыток России стать частью коллективного Запада и решать проблемы путем серьезных компромиссов — после событий 2008 года, когда все тот же Медведев не позволил Саакашвили учинить резню в Южной Осетии, стало ясно, что пост-ялтинский миропорядок доживает свои последние дни.Разумеется, денонсация договора о разграничении Москвой грозит обострением в ситуации в Арктике, поэтому реакция Осло объяснима. Заявление Володина там, судя по странному комментарию, встретили с тревогой: дескать, в самом соглашении не прописана процедура денонсации, а значит, выйти из него нельзя.Это, конечно, вранье и провокация. Для всех документов, где процесс отказа от них не оговаривается, существует Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года, где в статье 60 черным по белому написано, что нарушение соглашения одним из участников дает возможность другому подписанту приостановить действие документа или вовсе его денонсировать.Хотя и без всяких конвенций очевидно, что любые попытки Запада настолько вольно апеллировать к международному праву после демонстративного вытирания об него ног в истории с антироссийскими санкциями, которые, кстати, и стали причиной задержек поставок на Шпицберген, выглядят как разговоры в пользу бедных.Тем не менее факт того, что стороны сумели уладить вопрос, вселяет надежду и подает пример другим членам НАТО: даже в применении санкций, которые вводились в связи с российской спецоперацией, нужно трезво оценивать возможные последствия и избегать прямой эскалации.На Шпицбергене сейчас живет около 600 российских граждан. В Калининградской области — более миллиона.Интересно, как в Литве отнесутся к денонсации договора о границах 1997 года, без которого споры могут возникнуть вокруг трети территории страны, включая Вильнюс? Речь идет о том, чтобы изучить этот вопрос.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210421/Severnyy-flot-Rossii-provel-ucheniya-v-Barentsevom-more-1032265391.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220619/gensek-nato-zayavil-chto-postavki-oruzhiya-dadut-kievu-shans-vernut-kontrol-nad-donbassom-1039682602.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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колумнисты, в мире, норвегия, россия, шпицберген